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Ferrari daha fazla F1 sprint yarışı istiyor

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, gelecek yıl altı sprint yarışı yapılmasını desteklediklerini söyledi.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari daha fazla F1 sprint yarışı istiyor
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Bu yılki üç sprint yarışından ilki geçen hafta sonu Imola'da gerçekleşti ve yarışı sprint etkinliklerden pek de hoşlanmadığını söyleyen Max Verstappen kazandı.

Fakat F1'in patronları bu formatın devamı konusunda çok hevesliler ve bunu Imola hafta sonunda sık sık gündeme getirdiler.

Sonuç olarak tüm takım patronları ve F1 yönetimi, F1 Komisyonu toplantısında, gelecek yıl altı sprint yarışı yapılmasına  destek verdi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu fikri destekleyen isimlerden birisi ve bunun sebeplerini şöyle açıkladı: "Ferrari olarak biz sprint yarışı sayısının artırılmasından yanayız."

"Bunun, ileriye dönük iyi bir şey olabileceğini düşünüyoruz. Bunu yaparak sportif anlamda fırsatlar yakalıyoruz, gösteriyi iyileştirebiliyoruz ve ayrıca daha fazla gelir elde edebiliyoruz."

"Dolayısıyla bu girişimi desteklemenin iyi olduğunu düşünüyorum. Maliyetlere gelirsek, bunu ayrıntılı olarak tartıştık. Bütçe sınırı maliyetlerini ve sonuçlarını biliyoruz, aynı zamanda gerisinin ve değerinin ne olabileceğini de biliyoruz."

"Her halükarda altıya çıkarmak istiyoruz fakat formata da bakmamız gerekiyor. Şimdi sprint yarış formatı konusunda da biraz tecrübemiz var, başka neleri daha iyi yapabileceğim konusunda bazı planlar var."

Bu sezon altı sprint yarışı yapılması planlanmıştı ancak takımlar finansal etkilerinde anlaşma sağlayamadılar.

Şu anda takımlar her sprint yarışı için 150 bin dolar ödeneğe sahip. Üç sprint yarışı olduğu için bu yıl bu ücret 450 bin doları buluyor.

Ek olarak bir sürücü ciddi bir hasarla karşı karşıya kalırsa 100 bin dolarlık bir ödenek daha alıyor.

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