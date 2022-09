Ferrari, daha antrenman seansına çıkmadan yeni tabanını kullanmamaya karar verdi

Marina Bey padoğunda birçok kişi Ferrari'nin yeni tabanını araca takıp takmayacağını bekledi ve bu, biraz anlamsız bir bekleyiş oldu çünkü - daha antrenman seansına çıkılmasa dahi- yeni tabanın bu hafta sonu kullanılmamasına karar verildi.

Dün bahsettiğimiz gibi, Ferrari, 20 Eylül'de yeni sponsoru Bitdefender için 15 kilometrelik (Fiorano pisti için 5 tur demek) bir çekim günü düzenlemişti. Bu 15 kilometrelik kısa sürüşte, yeni bir taban da denendi ve yüksek yere basma gücü üreten ayarlarla veri toplandı.

Yeni sponsor için düzenlenen çekim gününde yeni tabanla toplanan veriler olumluydu ve buna ek olarak, daha bir antrenman seansına çıkılıp yeni tabanla sürüş yapmadan bu tabanın araçta olmayacağına karar verildi. Durum bu yüzden biraz garip.

Singapur padoğunda konuyla alakalı söylentiler başladı ve yeni tabanın bütçe sınırından dolayı kullanılmadığını öne sürenler oldu. Son güncellemelerle birlikte, harcama ışığının "kırmızıya" döneceğinin ve bu yüzden de Ferrari'nin yeni güncellemeleri piste çıkarmayıp, 2023'e kadar garajda tutacağı gibi söylentiler ortaya çıktı.

Benzer bir durum Red Bull'un Temmuz ayında kaza testine sokup FIA tarafından onay aldığı "hafif şasisinde" yaşanmıştı ve bu durumu daha önce değerlendirmiştik.

Red Bull, şampiyonada rahatlamasının ardından yeni şasiyi kullanmamış ve belki de bütçe sınırı tartışmalarından dolayı bu şasiyi piste çıkarmamıştı.

Parçayı kullanmadığı için de bu parçanın maliyetinin 2022'ye eklenmeyeceği düşünülüyordu. Peki araştırma, geliştirme ve üretimi 2022'de yapılan ancak 2022'de kullanılmayan parçaların maliyetleri bütçe sınırına bu yıl mı eklenecek yoksa 2023'te mi eklenecek?

FIA bu konuya hâlâ bir açıklık getirmedi.

Detail of the platform of the Ferrari F1-75

Photo by: Giorgio Piola