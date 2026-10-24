Formula 1 Amerika GP

Ferrari, cumartesi günü yeni aero paketi daha iyi anlamak istiyor

Ferrari’den Frederic Vasseur, yeni aero paketi cumartesi günü daha iyi anlamayı umduklarını söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 14:20

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Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Ferrari, Austin’deki yarış hafta sonu için birkaç yeni güncelleme hazırladı.

Cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda Charles Leclerc her iki seansta da günün en hızlı ismi oldu. Ancak takım patronu Frédéric Vasseur, beklentiler konusunda temkinli davranıyor.

Vasseur şöyle konuştu: “Hafta sonunun başında elde edilen bu tür sonuçlar elbette iyimserlik veriyor.”

“İyi bir başlangıç yaptık ancak farklı takımların pilotları arasındaki hız farkları çok küçük.”

“Her hâlükârda, cuma günkü sonuçlara bakarak sıralama turlarında bizi nelerin beklediğini değerlendirmek zor. Çalışmalarımız devam ediyor.”

“Yeni aerodinamik paketin nasıl çalıştığını anlamak için hâlâ öğrenmemiz gereken çok şey var. Bu süreç cumartesi günü devam edecek.”

Fred Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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