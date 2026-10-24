Formula 1 Amerika GP
Ferrari, cumartesi günü yeni aero paketi daha iyi anlamak istiyor
Ferrari’den Frederic Vasseur, yeni aero paketi cumartesi günü daha iyi anlamayı umduklarını söyledi.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 24 Eki 2026 14:20
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Ferrari, Austin’deki yarış hafta sonu için birkaç yeni güncelleme hazırladı.
Cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda Charles Leclerc her iki seansta da günün en hızlı ismi oldu. Ancak takım patronu Frédéric Vasseur, beklentiler konusunda temkinli davranıyor.
Vasseur şöyle konuştu: “Hafta sonunun başında elde edilen bu tür sonuçlar elbette iyimserlik veriyor.”
“İyi bir başlangıç yaptık ancak farklı takımların pilotları arasındaki hız farkları çok küçük.”
“Her hâlükârda, cuma günkü sonuçlara bakarak sıralama turlarında bizi nelerin beklediğini değerlendirmek zor. Çalışmalarımız devam ediyor.”
“Yeni aerodinamik paketin nasıl çalıştığını anlamak için hâlâ öğrenmemiz gereken çok şey var. Bu süreç cumartesi günü devam edecek.”
Fred Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Austin yarışı için hangi pilotlar grid cezası aldı?
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Kemal Şengül
Austin yarışı için hangi pilotlar grid cezası aldı?
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
8 dk
Austin yarışı için hangi pilotlar grid cezası aldı?
Marko: “Racing Bulls, Lawson yerine Tsolov’u almalı”
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
40 dk
Marko: “Racing Bulls, Lawson yerine Tsolov’u almalı”
Ricciardo, Lawson’ın konseri için Austin’e geldi
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
19 s
Ricciardo, Lawson’ın konseri için Austin’e geldi
Son Haberler
Ferrari, cumartesi günü yeni aero paketi daha iyi anlamak istiyor
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
Ferrari, cumartesi günü yeni aero paketi daha iyi anlamak istiyor
Austin yarışı için hangi pilotlar grid cezası aldı?
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
8 dk
Austin yarışı için hangi pilotlar grid cezası aldı?
Marko: “Racing Bulls, Lawson yerine Tsolov’u almalı”
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
40 dk
Marko: “Racing Bulls, Lawson yerine Tsolov’u almalı”
COTA yönetiminden pilotların tümsek şikayetlerine yanıt: "1. viraj kabul edilemez"
Formula 1
F1 Formula 1 1 s
COTA yönetiminden pilotların tümsek şikayetlerine yanıt: "1. viraj kabul edilemez"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol