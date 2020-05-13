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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, COVID-19 hastaları için yeni solunum cihazını tanıttı

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Ferrari, COVID-19 hastaları için yeni solunum cihazını tanıttı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 May 2020 14:53

Ferrari, COVID-19 hastalarına yardımcı olmak amacıyla tasarladığı yeni solunum cihazını bugün itibariyle tanıttı.

F1, GT yarış ve yol otomobili bölümlerindeki Ferrari mühendisleri, Cenova merkezli İtalyan Teknoloji Enstitüsü ile birlikte 'FI5' kodlu proje üzerinde çalıştılar.

FI5, COVID-19'dan müzdarip olan hastalara yardımcı olmak için tasarlanan yeni bir solunum cihazı konumunda yer alıyor ve İtalya, pandemiden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

FI5 solunum cihazının ilk iki prototipi geçen hafta üretildi ve o zamandan beri gerekli tüm fonksiyonellik testlerinden geçti.

Montaj bilgileri dünyadaki tüm ülkelere ait mühendislik gruplarının, kendi versiyonlarını üretmelerine olanak tanımak amacıyla açık kaynak şeklinde sunulacak.

Ferrari, şu anda İtalya'da solunum cihazı üretimi için ortaklar arıyor ve FIA tarafından uygulanan zorunlu kapalı kalma süresi sona erdiğinde tekrar F1 operasyonlarına devam edebilmek için fabrikasını hazırlamaya çalışıyor.

Ferrari mühendisler böylelikle, hastanelerde kullanılmak üzere montajı ve kullanımı son derece kolay bir solunum cihazı geliştirmiş oldular.

Cihaz, kolayca bulunabilen malzemeleri ve normalden daha düşük maliyeti sayesinde beş hafta içinde geliştirildi.

FI5 cihazına Ferrari'nin F'si ile İtalyan Teknoloji Enstitüsü'nün I'sı verildi. Sonundaki 5 rakamı ise geliştirildiği hafta sayısını temsil ediyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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