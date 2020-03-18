Ferrari, Coronavirüs'le savaşabilmek için büyük miktarda bağış yaptı

İtalya, mevcut korona krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri. 18 Mart itibariyle ülke 31.000'den fazla enfeksiyon bulunuyor. Bu da Avrupa'daki en yüksek enfeksiyon sayısı anlamına geliyor.

Coronavirüs'ten ölen kişi sayısı her geçen gün artarken, eğer bu hızda ilerlerlerse yakında bu alanda Çin'i geride bırakcaklar.

Agnelli ailesi bunun üzerine Coronavirüs'e karşı mücadelede işbirliği yapma kararı aldı. Aile, ulusal düzeyde krize karşı mücadeleyle ilgilenen İtalyan Sivil Savunma Kurumu'na, sosyal ihtiyaçları karşılanması için 10 milyon € bağışta bulundu.

Sunulan bağış, ilk olarak Piyemonte ve Torino bölgelerine etki sağlayacak.

Buna ek olarak, 150 solunum cihazının yanı sıra diğer tıbbi ekipmanlar, yakın gelecekte holding şirketi EXOR ve bağlı şirketleri Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari ve CNH Industrial aracılığıyla İtalya'ya getirilecek.

Agnelli ailesi aynı zamanda kiralama şirketi Leasys ve FCA Bank aracılığıyla, İtalyan Kızılhaç ve ANPAS'a, hem gıda hem de ilaçların hastalara, yaşlılara ve İtalya genelinde yardıma muhtaç kişilere dağıtılması için bir araç filosu da hazırladı.

Agnelli ailesi daha fazla yardım yapabilmek adına ellerinden geleni yapacağının sözünü verdi ve İtalyan Sivil Savunma Kurumu ile yakından çalışacaklarını açıkladı.

Tüm bunlarla Ferrari, Coronavirüs karşısında büyük bir sorumluluk almış oldu.