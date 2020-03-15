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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Coronavirüs nedeniyle F1 fabrikasını kapattı!

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Ferrari, Coronavirüs nedeniyle F1 fabrikasını kapattı!
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Mar 2020 07:21

Ferrari, yol otomobillerine ek olarak Formula 1 fabrikasını da kapattı.

Ferrari, Coronavirüs pandemisi nedeniyle Maranello ve Modena'daki fabrikalarında çalışmalarını askıya aldı.

İtalya şu anda Avrupa'da, Coronavirüs'ten en çok etkilenen ülke konumunda yer alıyor ve İtalyan hükümeti bu nedenle ülkede geniş çaplı bir karantina uyguladı. Ülkedeki çalışmalar ciddi şekilde kısıtlanırken, bazı endüstriler çalışmaya devam etti ancak Ferrari'nin malzeme tedarik zincirindeki bozulma ve yasaklar nedeniyle çalışmalarına devam etmesi imkansızdı.

Otomobil üretimi 27-29 Mart tarihlerine kadar durduruldu. Aynı dönemde Ferrari Formula 1 takımının fabrikasındaki çalışmalar da durduruldu. Çalışanlar uzaktan çalışmaya devam edebilecekler.

Yine bu durum takımın gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Çünkü Red Bull gibi takımlar, planlı şekilde fabrika çalışmalarına devam ediyor.

Normalde bu hafta sonu, F1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP'nin yapılması gerekiyordu, ancak bir McLaren çalışanında Coronavirüs keşfedilmesinin ardından Avustralya Grand Prix iptal edildi.

Birkaç takım Melbourne'den gelen tüm çalışanlarının fabrikaya girişini yasaklamış ve 15 gün süreyle karantina altında tutulacaklarını duyurmuştu.

Sezonun 7 Haziran'daki Bakü yarışıyla başlaması planlanıyor.

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Editör Джонатан Нобл

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