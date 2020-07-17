Ferrari: "Concorde Anlaşması'nı imzalamaya hazırız, fakat bazıları hâlâ mutlu değil"

F1'in sahibi Liberty Media, tüm takımları bu yılın sonuna kadar yeni bir Concorde Anlaşması imzalanması için yoğun bir çaba sarf ederken, şartlardan memnun olmayan bazı takımları memnun etmek için çok fazla ilerleme kaydedildi.

McLaren, Macaristan Grand Prix'sinin öncesinde yaptığı açıklamada, yeni Concorde Anlaşmasını yakın zamanda imzalamaya hazır olduklarını açıkladı.

Ferrari de işlerin geldiği noktadan mutlu olduğunu doğruladı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Ferrari ile ilgili konuşursak, bunu imzalamaya hazırız. Bunu çok yakında imzalamak istiyoruz."

“En azından hepimizin nerede olduğumuzu bilmenin, gelecek ve netlik için önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde küçük takımlar için de önemli, çünkü bu tüm paketin bir parçası."

“Önümüze net şekilde bakmak önemli. Bazılarımız imzalamaya hazır. Bence bundan bir şekilde memnunuz, çünkü Formula 1'in Ferrari'nin F1'deki rolünün önemini anladığını biliyoruz. Bu bizim için kilit noktaydı ve bu yüzden bundan memnunuz.” dedi.

Uzlaşma olmayan noktaların hangileri olabileceği sorulduğunda, Binotto, "Size cevap veremiyorum çünkü dediğim gibi, Ferrari olarak mutlu ve imzalamaya hazırız."

“Bence bu soru, henüz tam olarak mutlu olmayanlara sorulmalı."

Gridi daha dengeli hale getirmek amacıyla yapılan ticari gelir değişikliklerinden en çok Formula 1'in büyük takımları zarar görecek.

Ancak Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, kendileri gibi daha küçük takımlar için bile çözülmesi gereken şeyler olduğunu söyledi.

“Bence çok fazla iş yapıldı ve hepimizin imzalayabileceği bir şeye sahip olmaktan çok da uzak olduğumuzu düşünmüyorum."

“Ama kısa vadede konuşulacağını düşündüğüm birkaç konu daha var."