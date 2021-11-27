Ferrari, Katar'da çift pit stopu istemeden yapmış

Çift pit stoplar genellikle son yıllarda Mercedes'in tercih ettiği bir şey oldu. Alman üretici, kusursuz yarışlarını, çift pit stopla taçlandırıyordu.

Diğer tarafta Ferrari, son yıllarda pit stoplarda epey zorluk çekti ve bazı noktalarda en yavaş pit ekiplerinden birisine sahipti.

Ancak bu yıl pit stoplarda en hızlı ekiplerden birisine sahipler. Şu anda bitime iki yarış kala pit stop şampiyonasında üçüncü sırada yer alıyorlar.

Katar'da İtalyan ekip, çift pit stop yaptı ve sorunsuz geçen pit stoplar, taraftarların epey ilgisini çekti.

Fakat Binotto, Carlos Sainz'ın telsizindeki iletişim problemi nedeniyle, olması gerekenden bir tur geç pite geldiğini ve bu yüzden de çift pit stop yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Binotto, "Çifte pit stop hakkında konuşursak, ne yazık ki Carlos'un takım radyosuyla alakalı bir iletişim sorunu vardı."

"Aksi takdirde pit stoptan sonra Lance Stroll'un önünde olacaktı ve sonunda Esteban Ocon'u zorlayabilir ve daha iyi bir sonuç elde edebilirdi."

"Fakat çocuklar, bu radyo sorununa rağmen çift pit stopu çok iyi idare ettiler."

"Ayrıca arka arkaya üçüncü yarış olmasına rağmen cumartesi akşamı ve pazar sabahı arasında şasi değişimi konusunda harika bir iş yaptılar."

"Bu yüzden strateji yönetiminin, lastik yönetiminin, pit stopların, mekaniğin ve dayanıklılığın çok iyi olduğunu söyleyebilirim."

"Ayrıca her iki sürücü de iyi bir iş çıkardı. Şu anda eksikliğini duyduğumuz tek şey, daha iyi pozisyonlar için mücadele etmemizi sağlayacak daha hızlı bir araç." dedi.

Ferrari, iki araçla da McLaren'ın önünde finiş gördü ve puan farkı bitime iki yarış kala 39.5 puana yükseltmiş oldu.

Sırada Cidde yarışı var ve Binotto, hafta sonuyla ilgili şöyle dedi: "Orası gerçekten çok hızlı bir pist olacak. Hazırlık için simülasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Orada düşük yere basma gücüyle yarışacağız ve çok yüksek hızlara ulaşacağız."

"Kesinlikle çok farklı bir pist olacak, anlaması çok zor ve çok hızlı görünüyor. Hepimiz oraya giderken yarışla alakalı oldukça meraklıyız."

Alain Prost, Alpine F1 Team, with Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images