Ferrari, Charles Leclerc'in zaferini gerçek bir galibiyet gibi kutladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020'nin ilk sekiz yarış gerçekleştirilemedi ve Formula 1 yönetimi, bunun üzerine sanal bir seri başlattı.

İkinci yarışta Charles Leclerc, Ferari'nin direksiyonuna geçen isimdi ve pole pozisyonundan başladığı yarışı baştan sona üstün götürdü ve kazandı. Yarışın da en hızlı turunu kaydetti.

Ferrari normal Formula 1 sezonunda elde ettiği her zaferin ardından Maranello fabrikasının girişine Ferrari bayrağı asıyor.

İtalyan ekip, sanal yarışta elde edilen zaferden sonra da bu geleneğini devam ettirdi.