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Ferrari, CEVA Logistics ile yeniden anlaştı

Ferrari, CEVA Logistics ile olan ortaklık anlaşmasını uzun vadeli olarak uzattığını duyurdu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23, leaves the garage

Ferrari ve Fransız CMA CGM Group'un bir bölümü olan CEVA Logistics, son yıllarda Ferrari'nin lojistik partneriydi.

Yeni anlaşma kapsamında İtalyan ekibe ait araç ve ekipmanların Formula 1 yarışlarına, GT yarışlarına ve Ferrari Challenge Serisi ayaklarına taşınması için kapsamlı bir lojistik hizmeti sağlayacak.

Yeni anlaşma 2024 ve sonrasını kapsayacak şekilde birden fazla yılı içerecek.

Bu sözleşmenin yenilenmesi, taraflar arasındaki iş ilişkisinin güçlendiğini ve hem motor sporları hem de lojistik dünyasında tanınan iki marka arasındaki karşılıklı güveni gösteriyor.

2024 yılında takımın resmi ortağı olan CEVA Logistics'in logoları Ferrari araçlarında, takımın ekipmanlarında ve hem sürücü hem de takım üniformalarında yer alacak.

Ferrari Yarış Departmanı Ticari Direktörü Lorenzo Giorgetti, "Modern motor sporları lojistik anlamda giderek karmaşıklaşıyor."

"Önceki yıllara kıyasla Avrupa dışında daha fazla yarış var ve Dünya Şampiyonası yarışları dört kıtada gerçekleşiyor.

"Bu yıl Formula 1 tarihinde ilk kez 24 yarış gerçekleştirilecek. Tüm bunlar, CEVA Logistics gibi dünya standartlarında bir partnere güvenmenin hayati önem taşıdığı anlamına geliyor." dedi.

Ferrari and CEVA Logistics partnership

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari and CEVA Logistics partnership

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