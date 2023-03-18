Ferrari CEO'su Vigna, Wolff ile aynı uçağa binen Vasseur'e kızmış

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İngiliz F1 muhabirleri ve kişileri arasında dolaşan bir cümle var: "Vasseur neden kimsenin Ferrari'nin başına gelmek istemediğini, neden kimsenin bu takımı yönetmek istemediğini yavaş yavaş anlamaya başladı".

9 Ocak'ta göreve başlayan Vasseur, görevdeki 2. ayını tamamladı ve artık Ferrari'de işlerin nasıl yürüdüğüne dair daha iyi bir fikri var. Bahreyn'deki kötü başlangıcın ardından geçtiğimiz günlerde fabrikada genel bir toplantı düzenleyen ve tüm çalışanlara seslenen Vasseur, çalışanlara birbirlerine kenetlenmeleri çağrısında bulundu.

Ferrari'nin içerisinde birkaç ayrılık yaşandığını gördük, CEO Vigna takıma daha çok müdahale ediyor ve düzenlemeler yapıyor. Vigna'nın F1'i takımı içerisindeki ağırlığı hiç olmadığı kadar fazla.

Bu durum özellikle Laurent Makies'in hoşuna gitmemişti. Makies, artık takım patronuna değil de Vigna'ya rapor vermekte. Fransız mühendis, direkt olarak takım patronuna rapor vermesi gerektiğini düşündüğünden pek de mutlu değil.

Söylentilere göre ise Vasseur ve Vigna'nın ilişkisi de pek ideal değil.

Vasseur, Bahreyn testlerine Mercedes takım patronu Toto Wolff ile birlikte uçmuştu. Vasseur ve Wolff uzun yıllardır arkadaşlar, dolayısıyla bu çok şaşırtıcı bir durum değil. Günümüzde birçok pilotun da yarışlara birlikte uçtuğunu görüyoruz.

Ancak Corriere.it'in haberine göre CEO Vigna, bu durumu pek beğenmemiş ve Vasseur'e kızmış. Buna ek olarak Vasseur, takımdaki kapsamını da artırmak istiyor.

Örnek vermek gerekirse Vasseur, Ferrari'ye yeni bir sponsor getirmeyi önerdiğinde de durduruldu. Bazı alanlardaki kapsamı sınırlı ve bunu da genişletmek istiyor.

Frederic Vasseur, Ferrari Team Principal Fotoğraf: Ferrari