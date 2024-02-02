Ferrari CEO'su: "Taraftarlarımızın hayal ettiği yere gelmeye çalışıyoruz"
Benedetto Vigna, Ferrari'nin hedefinin her seviyede zirveye geri dönmek olduğunu vurguladı.
1 Şubat, Ferrari için çok önemli bir gündü çünkü Lewis Hamilton, 2025 için Mercedes'ten İtalyan ekibe geçeceğini açıkladı.
Aynı zamanda şirkete dair ekonomik tablonun da çok iyi bir seviyede olduğu ortaya çıktı.
CEO Benedetto Vigna, özellikle Hamilton hakkında konuşmasa da, 2023 sonuçlarına ilişkin sunumunda Formula 1'in zirvesine her açıdan geri dönmek istediklerinden belirtti.
Bunun için çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Vigna, "Formula 1'de zor ve çoğu zaman tatmin edici olmayan bir sezon geçirmiş olsak da son yarışa kadar savaşmayı sürdürdük."
"Taraftarlarımızın haklı olarak bizden beklediği seviyeye geri dönmek için yorulmadan çalışmaya devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Biz de tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz."
"Sürekli gelişme arzumuz -ve başta yarış olmak üzere- yaptığımız her şeyde mükemmel olma misyonumuz, pek çok alanda limitleri cesurca zorlama aşkımızın bir kanıtı."
"Formula 1'de teknik ekibimizi güçlendirdik ve tesisimizi genişlettik. Yeni kısımlar artık faaliyete geçti." dedi.
Ferrari'nin hesapları bu yıl kesinlikle çok iyiydi (2022'ye göre %34 artışa denk gelen 1.257 milyar euro kâr elde ettiler) ve Hamilton'la ilgili iddialar sonrası şirket hisseleri %8.5 artışa geçti.
Robert Shwartzman, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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