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Formula 1 / Son dakika

Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!

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Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı!
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Ferrari CEO'su Louis Camilleri, 2.5 senelik çalışmanın ardından görevini bıraktı. Onun yerini şimdilik John Elkann alacak.

Vefat eden Ferrari'nin eski CEO'su Sergio Marchionne'nin yerini alan Camilleri'nin beklenmedik ayrılığı, sadece taraftarlar tarafında değil profesyonel açıdan da sürpriz oldu. 65 yaşındaki yönetici şu ana kadar hiç Maranello'dan ayrılacağına dair bir işarette bulunmamıştı.

Camilleri çalışma hayatına son vermeye karar verdi ve bu ayrılık Phillip Morris tarafından yayınlanan basın bildirisinde doğrulandı. Camilleri'nin CEO'luk ve yönetim kurulundaki pozisyonundan ayrıldığı duyuruldu.

Camilleri, ayrılık kararını tam olarak açıklamadı ancak "kişisel sebepler" nedeniyle ayrıldığını söyledi.

Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Camilleri'nin kararı nedeniyle üzgün olduklarını ve geçici olarak kendisinin bu görevi yürüteceğini, Yönetim Kurulu'nun şimdiden onun yerine geçecek isim çalışmalara başladığını açıkladı.

Camilleri'nin iki buçuk senelik döneminde Ferrari ticari açıdan başarılıydı. COVID-19 dalgasını iyi atlatan Ferrari'nin Camilleri geldiğindeki hisse değeri 113 Euro'yken, geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yükseği olan 179 Euro'ya yükseldi.

Buna karşı Formula 1'de pist üstünde istenen başarılar gelmedi. Camilleri'nin gelişi ile Formula 1 takımının düşüşe geçişi benzer döneme denk geldi. 

 

Camilleri, "Ferrari benim hayatımın bir parçası oldu ve ona CEO olarak hizmet etmek büyük bir ayrıcalıktı. Maranello'nun olağanüstü erkek ve kadınlarına ve yaptıkları her şeye uyguladıkları tutku ve bağlılığa olan hayranlığım sınır tanımıyor. Şirketin 2018'den beri elde ettiği sayısız başarıdan gurur duyuyorum ve Ferrari'nin en iyi yıllarının henüz gelmediğini biliyorum. " dedi.

Elkann, "Louis'e 2018'den beri CEO olarak ve 2015'ten bu yana ise Yönetim Kurulu üyemiz olarak gösterdiği aralıksız bağlılığı için en içten teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Onun Ferrari'ye olan tutkusu sınırsızdı ve onun liderliği altında Şirket, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak, gerçekten eşsiz mirasından ve kusursuz mükemmellik arayışından yararlanarak pozisyonunu daha da teyit etti.  Kendisine ve ailesine uzun ve mutlu bir emeklilik diliyoruz. ” dedi.

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Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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