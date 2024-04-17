Ferrari CEO'su: "Hâlâ yapmamız gereken işler var"
Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, takımın gelişiminden mutlu olsa da bunun yeterli olmadığını söylüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari, kış arasında en çok gelişen takım olmuş gibi görünüyor; İtalyan ekip şu anda Red Bull'un en yakın takipçisi konumunda ve her alanda önemli adımlar atmış durumdalar.
Frederic Vasseur önderliğinde ilerleme kaydeden İtalyan ekip, yakında yapıyı daha da kuvvetlendirecek isimler getirecek.
Strateji tarafında işlerin sorunsuz gitmesi, pit stop sorunları olmaması ve diğer pek çok şeyin sorunsuz gitmesi gelecek için umut veriyor.
Tüm bunlar Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'yı da mutlu etmiş durumda.
La Repubblica'ya konuşan Vigna şöyle diyor: "Pistte diğerlerinden daha hızlı olduğunuz için kazanırsınız, rakibinizi engelleyerek kazanmazsınız."
"Biz Ferrari olarak bunu çok iyi biliyoruz. Eğer birisi sizden daha hızlıysa, onu durdurmakla zaman kaybetmeyin. Daha hızlı koşmaya çalışın."
'Bu yıla geçen yıldan daha iyi başladık fakat yapılması gereken işler var ve her zaman da olacak."
"Yarış dünyası, bir insan hayatı gibidir; işler çabucak iyi ya da kötü gidebilir. Durağanlık diye bir şey yoktur."
"Sürekli gelişmek iş dünyasında da uygulanması gereken bir kavram ve biz Ferrari'de bunu yapıyoruz."
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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