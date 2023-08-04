Ferrari CEO'su: "Bu yıl elde ettiğimiz sonuçlar beklentilerin altında"

Ferrari, sezon başında düzenli olarak galibiyet için mücadele etmeyi hedefliyordu ancak geride kalan haftalarda podyum için mücadele etmekte bile zorlandılar.

Takım Spa'da podyuma çıkmayı başardı fakat önceki iki yarışta en hızlı dördüncü takım görüntüsü çiziyordu.

Araç şu anda her pistte farklı bir performans sergiliyor ve istikrarsız sonuçlar takım yönetimini de rahatsız ediyor.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, takımın elde ettiği sonuçların yönetimin beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Vigna, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Yarış bizim mirasımız."

"Kurucumuzun tutkusu olan gelişim arzusunu her zaman korumalıyız. Formula 1 sezonuna büyük umutlarla başladık, ancak rekabet seviyemiz beklentilerin altında kaldı."

"Geçtiğimiz hafta sonu Spa'da olduğu gibi son yarışlarda bazı gelişim işaretleri gördük."

"İlerlemeye devam etmek istiyoruz ve daha rekabetçi bir araca sahip olmak için gece gündüz demeden çabalıyoruz."

Benedetto Vigna, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius