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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Ferrari CEO'su, 2022 sezonundan memnun değil

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, 2022'de rekabetçi olsalar da sonuçtan memnun olmadığını söylüyor.

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Ferrari CEO'su, 2022 sezonundan memnun değil
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İlk üç yarışta iki galibiyet alan Ferrari, sonraki 17 yarışta da sadece iki zafer elde edebildi. Hal böyle olunca da iki şampiyonluk savaşından da koptular.

Sezona yapılan umut verici başlangıçtan sonra işlerin tersine dönmesi, Ferrari fanlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Bu süreçte Ferrari dayanıklılık sorunlarından çok çekti, yanlış stratejikler yaptı ve araç gelişimi anlamında Red Bull'un ardında kaldı.

Diğer tarafta Red Bull her alanda gelişirken, Mercedes de artık ön bölüme dahil olmuş durumda. Hal böyle olunca da Ferrari'de pek memnuniyet havası yok.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Hypercar projesinin doğuşundan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, F1 hakkında pek pozitif görünmedi.

Vigna, "Bu sezon rekabetçi olmamıza rağmen sonuçlardan memnun olamayız."

"Artık son yarışlara odaklanacağız ve kendimizi 2023 için en iyi şekilde hazırlayacağız" dedi.

Ferrari, uzun süre önce 2022 aracının gelişimini sonlandırdı ve 2023 projesine odaklandı. Bundan ötürü de yıl sonundaki durumdan pek de endişeli görünmüyorlar.

 

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