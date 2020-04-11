Ferrari, çalışanlarının tamamının maaşını ödeyecek

Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da salgına karşı mücadele kapsamında dört haftayı aşkın süredir uygulanan OHAL süreci 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Ferrari bu kapsamda İtalyan hükümetinin yeni hükümlerine uygun davranarak üretimi 3 Mayıs 2020'ye kadar askıya alma kararı aldı.

İtalyan marka normalde 14 Nisan itibariyle üretimi yeniden başlatmayı planlıyordu ancak işler yeterince düzelmeyince böyle bir karar almak zorunda kaldılar.

Renault, McLaren, Racing Point, Williams ve Haas, personelini ücretsiz izne çıkardılar ve bu sayede İngiltere'nin düzenlediği yardım programından faydalanacaklar.

Ancak Ferrari, hiçbir çalışanının maaşını kesmediği gibi, hiçbir çalışanını izne çıkarmadı veya işten çıkarmadı.

Takım personeli uzaktan çalışacaklar ve görevlerini böyle yerine getirecekler.