Ferrari, F1 çalışanlarına ikramiye vermeyecek

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Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre, İtalyan üretici geçen yıl satış ve kâr beklentilerini aştıkları için çalışanlarına 12.000 £ ikramiye ödemeye hazırlanıyor - bu, 2021 yılı ödüllerine göre yüzde 12.5'lik bir artış.

2022'de yol otomobili sektörünün gelişen başarısının, geçen sezon takımın mücadele içinde olmasını sağlamasına rağmen Ferrari, Dünya Şampiyonluğu kazanma hedefinde başarısız oldu.

Charles Leclerc, ilk üç yarışın ikisini kazandıktan sonra son şampiyon Max Verstappen ile 46 puanlık fark açmış, ancak sezon sonunda Ferrari'nin geride kalmasının ardından takım patronu Mattia Binotto istifa etmişti.

Binotto'nun yerine 2023 yılı için eski Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur getirildi.

Ferrari'nin 2023 hedefleri hakkında İcra Kurulu Başkanı Benedetto Vigna şunları söyledi: "Veriler, dünya çapında ürünlerimize yönelik sürekli yüksek talep olan daha da güçlü bir 2023'ün temellerini atıyor."

"Gelişmekte olan bir şirketin başarısından cesaret alarak geleceğe büyük bir güvenle bakıyoruz. Sipariş defterimiz çok sağlam, 2023'ü ve 2024'ün bir kısmını kapsıyor."

Scuderia Ferrari logo Fotoğraf: Alex Galli

"Bekleme listelerini yönetmek için deneyimsel tarafa çok daha fazla yer veriliyor ve 296 GTB ve GTS'ye güçlü bir müşteri ilgisi var."

"F1 Şampiyonası'nda rekabetçi olmaya geri dönmek istiyoruz. Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu kazanmak, aramıza yeni katılan Fred Vasseur ile birlikte tüm ekip bu doğrultuda çalışıyor."

"Bir diğer önceliğimiz de insanların otomobillerimizle daha fazla eğlenmesini sağlayacak yenilikçi ürünler geliştirmeye devam etmek."

"Üçüncü öncelik müşteri tabanını genişletmeye devam etmek, dördüncü öncelik ise patent sayısını arttırmak."

"2022'deki patent sayısı 2021'dekinden dört kat daha fazla."

Ferrari'nin 2023 sezonu için hazırlıkları geçtiğimiz ayın sonunda, takımın Fiorano test pistinde Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz ve yedek pilot Robert Shwartzman'ın kış tatilinin ardından 2021 şasisinin direksiyonuna geçerek 'uyandırma' testi yapmasıyla başladı.

Scuderia'nın yeni aracı SF-23, dokuz gün sonra Bahreyn'de yapılacak üç günlük tek sezon öncesi testinin başlamasından önce Salı günü resmi olarak tanıtılacak.