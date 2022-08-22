Ferrari: "Bütçe sınırının takibi konusundaki soru işaretleri devam ediyor"

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Formula 1, 2022 için bütçe sınırını 140 milyon dolar olarak açıklarken, sprint yarış masrafları için de ek bir ödenek belirledi.

Uzun tartışmaların ardından bu ücret, artan enflasyon karşısında takımlara yardımcı olmak amacıyla %3.1 oranında artırıldı ve 2023'te de yine %3'lük bir ek ödenek belirlenecek.

Bütçe sınırı, F1 takımları arasındaki performans farklarının yavaş yavaş kapanmasına yardımcı olurken, FIA'nın bu sınırı nasıl takip ettiğiyle alakalı soru işaretleri var.

Ferrari patronu Mattia Binotto, bu konuda FIA'ya güvenmeye devam ediyor ancak finansal takiple alakalı bazı soru işaretleri bulunduğunu söylüyor.

Binotto Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bunun denetlenmesi ve izlenmesi gerekiyor."

"Elbette FIA'ya tamamen güveniyorum ancak finansal düzenlemeler gerçekten çok yeni."

"Eğer teknik veya sportif düzenlemelere bakarsanız, bunlar uzun yıllardır var fakat bütçe sınırı hem FIA hem de takımlar için bilinmeyen bir alan."

"Düzenlemelerin ayrıntılarını herkesin öğrenmesi, anlaması ve netleşmesi zaman alacak." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bu nedenle Binotto, FIA'nın bütçe sınırını takip etmek için görevlendirilmiş ekibini genişletmesinin ve teknik departman ile eşit seviyede tutmasının önemli olacağını düşünüyor. Binotto'ya göre o noktaya kadar soru işaretleri devam edecek.

"Takımlara ve FIA'ya bakarsanız, mali tarafta üç ila beş kişi var, teknik tarafta ise düzinelerce kişi var. Birkaç yıl içinde bütçe tarafında neler olup bittiğini finansal olarak izleyen onlarca insan olmasını umuyorum."

"Yani sadece bir zaman meselesi. Fakat mevcut süreçte büyük bir soru işareti var, bu yüzden buna dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Bence bu süreci mümkün olduğunca çabuk hızlandırmaya çalışmak FIA'nın ve takımların elinde."

"Yine de şu anda hepimizin sürecin nasıl işlediğini bilmesi gerekiyor."