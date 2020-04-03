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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, bütçe sınırının 150 milyon dolara inmesini kabul edebilir

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Ferrari, bütçe sınırının 150 milyon dolara inmesini kabul edebilir
Ekleyen:
, Editör
3 Nis 2020 18:34

Ferrari, gelecek yıl getirilecek olan 175 milyon dolarlık bütçe sınırını 150 milyon dolara çekilmesini kabul edeceği iddia edildi.

2021 Formula 1 sezonunda yeni sportif kurallar kullanılacak ve 175 milyon dolarlık bütçe sınırına geçiş yapılacak.

Özellikle küçük takımlar, 2021'den itibaren uygulanacak bu bütçe sınırının daha da azalması gerektiğini düşünüyorlar. Ek olarak şu anda sürücü maaşları, pazarlama harcamaları, seyahat masrafları ve üst düzey çalışanların maaşları, bu 175 milyon dolarlık bütçeye dahil değil.

Alfa Romeo, Williams veya Haas gibi takımlar için 175 milyon dolarlık bütçe hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü Williams, şu anda 125 milyon euroyu aşamıyor hatta çoğu zaman bu bütçeye bile çıkamıyor.

Bu yüzden küçük takımlar, koronavirüs krizini fırsata çevirmek ve bütçeyi daha da aşağı çekmek istiyorlar. Bu tedbirler sayesinde büyük ve küçük takımlar arasındaki fark daha da azalacak.

Ancak bu, giderlerde ani bir düşüş yaşanmasını gerektiriyor. Gelişim ve üretim faaliyetlerini buna göre yapan Ferrari, Mercedes ve Red Bull gibi takımların bu alanda tasarruf yapma ihtimali neredeyse hiç yok.

Bu nedenle personel çıkarmaları gerekiyor. Ancak İtalya'da zor günler geçiren Ferrari, zorlu bir dönemde işçi çıkarmak istemiyor.

F1-Insider.com'a göre Ferrari tam da bu yüzden farklı çözümler arıyor ancak sonunda 150 milyon dolarlık bir bütçe sınırına evet demeye yakınlar. Ancak Ferrari'nin birkaç şartı var; belli parçaların ve motorların gelişiminin dondurulmasını istiyorlar.

Ancak küçük takımlar şu noktada 100 milyon dolarda diretiyorlar.

Bu konu, önümüzdeki Pazartesi yapılacak bir sonraki tele konferans toplantısında tartışılacak.

Ayrıca Mercedes takım patronu Toto Wolff'tan çarpıcı bir öneri geldi. Wolff, sürücü ücretlerini sponsorların ödemesini önerdi. F1-Insider.com'a göre Monster, böyle bir hamlede Hamilton'ın ücretini ödemeye istekli.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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