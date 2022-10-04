Ferrari: "Bütçe sınırını çok az geçmek bile 0.5 saniye kazandırır"

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F1 takımları, hangi ekiplerin geçen yılki bütçe sınırının altında kaldığı ve hangilerinin sınırı aştığı konusunda çarşamba günü bilgilendirilecekler.

Singapur GP hafta sonunda bir takımın bütçe sınırını küçük miktarda geçtiği, diğerinin ise limitin epey üzerinde olduğuna dair spekülasyonlar vardı.

Aston Martin ve Red Bull bütçe sınırını aşan takımlar olduğu söyleniyor ancak her iki takım da FIA'nın kendilerini herhangi bir sorundan haberdar etmediğini söyleyerek bu iddiaları yalanlıyorlar.

Rakip takımlar ise konuyu oldukça ciddiye aldılar ve eğer bütçe sınırını aşan bir takım varsa, ne kadar aştığına bakılmaksızın ağır cezalar istiyorlar.

FIA, 145 milyon dolarlık limitin %5 oranın aşılmasını (yaklaşık 7,5 milyon dolar) "küçük ihlal" olarak görüyor fakat Ferrari, birkaç milyon doların bile çok büyük etkiler yapacağını düşünüyor.

Takım patronu Mattia Binotto, 2021 şampiyonluk mücadelesinin hâlâ tartışma konusu olmasının harika olmadığını kabul etti ancak bunun çok ciddi bir konu olduğunu söyledi.

Sky Italia'ya verdiği demeçte, "Bu konuyu bir sonraki sezonun Ekim ayında konuşuyor olmamız kesinlikle utanç verici, çünkü bu geldiğimiz noktada, hem geçen yılki şampiyona hem de mevcut şampiyona üzerinde etkisi var."

"Bir karara varmadan önce Çarşamba gününe kadar beklemeliyiz ancak hangi miktardan bahsediyor olursak olalım, küçük bir ihlal olarak kabul edilen dört milyon dahi olsa etkisi büyük olacak."

"İnsanlar dört milyonun küçük olmadığını anlamalılar."

"Bizim için dört milyon dolar, bütün bir sezonun gelişim bütçesini temsil ediyor. Dört milyon dolar, teknik departmanda tur başına yarım saniye kazanmanızı sağlayabilecek çözümler üretebilecek 70 kişi anlamına geliyor."

"Dolayısıyla, küçük bir ihlal olarak kabul edilen şey bile aslında çerez parası değil."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

"Yarım saniyeden bahsediyoruz ve bu avantaj sonraki sezonlara da taşınıyor çünkü 2021'de yapılmış olsa dahi, 2022 ve 2023'te hâlâ rekabet avantajı sağlıyor. Yani bu gerçekten önemli bir konu."

"Bu durum bence genel güvenilirliği tehlikeye atan bir şey. Umarım herkes bu uygulamayı doğru bir şekilde ele almıştır çünkü aksi takdirde yönetilmesi çok büyük bir sorun olacaktır." dedi.

Mercedes'in patronu Toto Wolff da olası bir aşımın güncellemelere büyük etki edeceğini düşünüyor.

"Bu -sözde- küçük bir ihlal mi? Bence bu kelime muhtemelen doğru değil."

"Eğer beş milyon dolar daha fazla harcıyorsanız, bu küçük bir ihlal olarak kabul edilse bile şampiyona üzerinde çok büyük bir etkisi vardır."

"Size bir fikir vermesi açısından şöyle anlatayım; 2021 sezonu ve 2022 sezonu için her yarışta en iyi takımların piste hangi parçaları getirdiğini yakından takip ediyoruz."

"En iyi iki takımın hemen hemen aynı hareket ettiğini fakat başka bir takımın daha fazla harcama yaptığını görüyoruz."

"Tam olarak ne kadar harcadığımızı biliyoruz: Araca getirdiğimiz parçalar için yılda 3.5 milyon dolar harcıyoruz. Yani 500.000 dolar daha harcamanın bile ne kadar büyük bir fark yaratacağını görüyorsunuz."

"Aracımızın ağırlığı, sınırın çift haneler kadar üzerinde ve onu hafifletmek için yeni parçalar üretmedik çünkü paramız yoktu. Dolayısıyla bunu gelecek yılın aracında yapacağız."

"Daha hafif bir şasi üretip, bunu FIA'ya onaylatamayız çünkü iki milyon daha fazla harcarsak sınırı aşmış olacağız. Yani her daha fazla harcamanın bir performans avantajı olduğunu görebilirsiniz."

Artık gözler çarşamba günü verilecek sertifikalara çevrildi. Sonrasında bütçe sınırını aşan takımlara ne tür cezalar verileceği netleştirilecek.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius