Ferrari: "Bütçe sınırını aşan takımlara sportif ceza verilmeli"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, bütçe sınırı kurallarını ihlal ettiği için Red Bull'a verilen cezanın hâlâ adil olmadığını düşünüyor.

Milton Keynes merkezli takım, 2021'de izin verilen 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aştığı için 7 milyon dolar para cezası ve %10 rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması almıştı.

La Gazzetta Dello Sport'a verdiği röportajda Vasseur, bu kadar hafif bir cezanın diğer takımları bütçe sınırını ihlal etmeye itebileceğini söyledi.

Vasseur, "Geçen yıl Red Bull'a verilen ceza ciddi olarak kabul edilemez."

"Finansal kurallar tekrar ihlal edilirse, ceza çok daha ağır olmalı."

"Bizim sporumuzda teknik avantaj sportif avantaj getirir, bu nedenle ceza parasal değil, sportif olmalıdır."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Futbolda topa elle dokunursanız para cezası değil, sportif ceza alırsınız. Rüzgar tüneli süresinde %10'luk bir azalma da şaka gibi. O zamana kadar zaten işin çoğunu yapmışlardı."

"Bütçeyi %5 oranında aşmak küçük gibi görünse de aslında ciddi bir ihlal. Bütçe sınırı 135 milyon dolar. [2024'te], 80 milyonu personele, 20 milyonu da yarış masraflarına, malzemelere, frenlere ve benzerlerine gidecek."

"Sezon başında dört şasi yapmak da yaklaşık 20 milyona mâl oluyor. Yani kafadan 120-125 milyon harcamış oluyorsunuz, bu aşağı yukarı herkes için aynı."

"Sonuç olarak gelişim için sadece yaklaşık 10 milyon dolar kalıyor."

"Bütçe sınırını birkaç milyon aştığınızda, 135 milyonluk miktara odaklanmamalısınız. Masum bir hata ile kasıtlı tercih arasında büyük bir fark var."

"Bu konuda sert olmak zorundayız. Çünkü gelecekte bütçe sınırını koruyup koruyamayacağımız buna bağlı. Ne de olsa birçok büyük şirket bu tür bir para cezasını karşılayabilir." dedi.