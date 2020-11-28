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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Ferrari bütçe sınırı için verilen alışma sürecinin uzatılmasını istiyor

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Ferrari bütçe sınırı için verilen alışma sürecinin uzatılmasını istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Formula 1’in takımlara bütçe sınırına alışmaları için verdiği sürenin uzatılmasını istiyor.

2021’de yeni regülasyonlar devreye girdiğinde takımlar 145 milyon dolar bütçeyle sınırlı tutulacak ve bundan dolayı spordaki büyük takımlar küçülmeye gitmek veya çalışanlarını başka alanlara yönlendirmek zorunda kaldı.

Ferrari’nin çalışanlarını yol araçları bölümüne aktarma seçeneği varken hem Mercedes hem de Red Bull F1 ekiplerini başka alanlarda kullanabilmek için yeni projeler oluşturuyor.

Bu senenin başında o takımlara alışmaları için fazladan 6 ay verilmesi kararlaştırılmıştı fakat Binotto, bunun yeterli olmadığını söylüyor.

İtalyan hükumetinin aldığı karar sonrasında Ferrari de, pandemi boyunca işten çıkarma yapamadığı için karışık bir durum içinde.

Binotto: “Bence bu güzel bir soru. Önemli bir şekilde, o aşamada alışma süreci verilmesi kararı alındı ve tüm takımlar onayladı. O zaman F1 ve FIA, COVID durumuyla birlikte insanları o dönemde çıkarmanın çok zor olduğunun farkındalardı.”

“COVID pandemisi sebebiyle içinde bulunduğumuz durumda insanları işten çıkarmanın vereceği mesaj açısından da tamamen yanlış olurdu.”

“Ve bence pandemi henüz bitmediği ve halen acil bir durum içerisinde olduğumuz için 6 aylık mekanizmanın tekrardan gözden geçirilmesi ve sonunda senenin sonuna kadar ertelenmesi için çalışmamız lazım.”

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Binotto bu konu hakkında FIA’da lobicilik yaptığını kabul etti.

Binotto: “Bence bu sosyal bir sorumluluk, dediğim gibi COVID sırasında insanları işten çıkarmak çok yanlış olur ve bunu acilen yapmamız gerektiği için bence bu, doğru yaklaşım değil.”

“Bu oldukça istekli olduğum ve olmasını istediğim bir şey. Durumu anlamak için acil durumda yapılabilecek bir şey olup olmadığını FIA ve diğer takımlarla görüşeceğim”

“O bir tarafta. Diğer yandansa dediğimiz gibi kendimizi nasıl organize edeceğimiz var. Tabii ki takımımızı yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. İnsanları yol araçlarımıza aktarmaya çalışıyoruz çünkü biz halen büyük bir şirketiz.”

“Bunlar elimizdeki bazı imkanlar. Ama başladığımız etkinlik zor. Çözüm açık değil.”

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Adam Cooper

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