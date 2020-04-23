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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, bütçe sınırı daha da düşerse Formula 1'den ayrılmayı düşünecek!

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Ferrari, bütçe sınırı daha da düşerse Formula 1'den ayrılmayı düşünecek!
Ekleyen:
, Editör
23 Nis 2020 07:51

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bütçe sınırının 145 milyon doların altına inmesi halinde Formula 1'den ayrılmayı gözden geçireceklerini açıkladı.

Formula 1 takımların 175 milyon dolarlık bütçe sınırında anlaşmışlardı ve 2021 yılında bu bütçe sınırı uygulanacaktı.

Ancak koronavirüs ortaya çıktı ve tüm Formula 1 dünyası maddi  anlamda büyük bir zorluğun içerisine girdi. Bununla birlikte bazı takımlar, koronavirüs durumunu fırsata çevirmek ve bütçe sınırını daha da aşağı çekmek için çalışmalar yapmaya başladı.

Takımlar başlangıçta 145 ila 150 milyon dolarlık bir bütçe sınırı üzerinde tartıştılar ve Ferrari, başlangıçta karşı çıksa da sonunda bu sınıra inmeyi kabul etti.

Ancak McLaren başta olmak üzere diğer ekipler bütçe sınırının 125 milyon dolara ve hatta 100 milyon dolara çekmek istiyorlar. Bu, Ferrari'yi diğer takımlara kıyasla daha zor bir durumun içerisine sokacak çünkü çok fazla personel çıkarması gerekecek ve İtalya'da bunu yapmak hiç de kolay değil.

Takımlar geçen hafta 2021'de 145 milyon, 2022'de 130 milyon ve sonrasında daha da aşağıya inen bir kademeli planı tartıştılar. Ancak Ferrari buna karşı çıktı.

The Guardian'a konuşan takım patronu Mattia Binotto eğer 145 milyon doların altında bir bütçe sınırı olursa, Formula 1'den çekilebileceklerini açıkladı.

"Sezon başına 145 milyon dolarlık bütçe sınırı, geçen Haziran ayında kabul ettiğimiz sınıra kıyasla zaten yeni ve zorlu bir talep. Özellikle insan kaynakları açısından önemli fedakarlıklar yapmadığımız takdirde bu rakamı elde edemeyiz. Eğer bu rakam daha da aşağı düşerse, yarış DNA'MIZ bağlamında diğer seçeneklere bakmak zorunda kalmak istemeyiz.”

"F1'de farklı özelliklere sahip her türlü takım var. Farklı ülkelerdeler, farklı yasalara tabiler ve kendi çalışma yöntemlerine göre çalışıyorlar. Bu nedenle maliyetleri doğrusal bir şekilde azaltarak, yapısal değişiklikler yapmak basit ve kolay bir şey değil."

“F1 ve aslında tüm dünyanın COVID-19 salgını nedeniyle özellikle zor bir zamandan geçtiğinin farkındayız. Ancak bu, acele tepki verme zamanı değil, çünkü tüm sonuçlarının net bir şekilde değerlendirilmeden, yaşadığımız bu olağanüstü duruma dayalı bir karar verme riski taşıyor."

“F1, teknoloji ve performans anlamında motor sporlarının zirvesi olmalı. En prestijli kategoriye katılmak isteyen otomobil üreticileri ve sponsorlar için çekici olmalı. Maliyetleri aşırı derecede kısarsak, seviyeyi önemli ölçüde düşürme ve daha düşük Formula serilerine yaklaşma riskiyle karşı karşıya kalırız."

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Editör Kemal Şengül

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