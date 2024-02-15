Ferrari, bulduğu yenilik sayesinde Red Bull tarzı süspansiyonu tercih etmemiş

Red Bull'un rakipleri tarafından dünya şampiyonu takıma yaklaşma çabalarının bir parçası olarak, geçen yılki RB19'un bu kadar güçlü olmasına yardımcı olan faktörler derinlemesine analiz edildi.

İlgi çeken alanlardan biri de süspansiyon düzeni oldu. Çekme çubuklu ön ve itme çubuklu arka süspansiyon, hem iyi bir sürüş hem de gelişmiş aerodinamik performans sağlamada kilit bir rol aldığı görüldü.

Çekme çubuklu ön süspansiyon ön lastiğin etrafındaki hava akışını temizlemeye yardımcı olurken, itme çubuklu arka kısım vites kutusunu daraltma ve aracın arka tarafında yere basma kuvveti üreten performansı yaratmak için tabanı değiştirme fırsatları sunuyor.

Mercedes'in yeni W15'i için itme çubuklu arka süspansiyon yapısına geçme trendine katılması beklenirken, Ferrari yeni zemin etkisi döneminin başlangıcından bu yana kullandığı çekme çubuklu düzene bağlı kaldı.

Ferrari takımının teknik direktörü Enrico Cardile, bu tercihin diğerlerinin yaptıklarını körü körüne görmezden gelmekten kaynaklanmadığını, arka süspansiyon yapısında itme çubuğu düzeninin artılarını ve eksilerini araştırdıklarını açıkladı.

Çekme çubuğuna bağlı kalmaya karar verme süreci sorulduğunda Cardile, "Birkaç yıl boyunca itme çubuklu süspansiyonu test ettik."

"Gerçekte, arka süspansiyonumuz üst ve alt salıncak dağılımı açısından Red Bull'a kıyasla biraz farklı."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari

"Bu yönde ilerlerken iyi aero sonuçları kaydettik ve çekme çubuğundan itme çubuğuna geçerken, ağırlık veya araca uyum açısından bazı tavizleri haklı çıkaracak büyük bir avantaj görmedik."

"Bu yüzden aynı düzeni koruyarak süspansiyonumuzu geliştirdik." dedi.

Ferrari'nin çekme çubuğu tasarımının faydaları konusundaki duruşu, 2024 otomobilinin arka süspansiyonunun tasarımında oldukça yenilikçi olduğuna inanmasıyla daha da güçleniyor.

Daha kısa bir şanzıman üretme çabasının bir parçası olarak (aracın toplam uzunluğu aynı iken şasinin 5 cm daha uzun olduğu anlaşılıyor), süspansiyon konfigürasyonunu akıllıca yeniden tasarlanmak zorunda kaldı.

Ayrıntıların da gösterdiği gibi, çekme çubuğu kolu, muhtemelen anti-squat'ı artırmak amacıyla geçen yıla göre biraz daha öne taşınmıştır.

Kolun açısı, alt salıncağın bağlantı noktası ile çok daha yakından hizalanmasını ve üst salıncak bağlantı noktasının geriye ayarlanmasını sağlar.

Süspansiyon üzerinde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Cardile, "Geçen yılki araca kıyasla temel farklılıklar, iç süspansiyonun vites kutusunun içine farklı bir şekilde yerleştirildiği arka tarafta bulunuyor."

ferrari-sf-24

"Bu aynı zamanda, en azından bizim için bir yeni olan farklı bir konsept. Çünkü geçmişte yaptığımıza kıyasla iç süspansiyonu yönetmenin farklı bir yolu." dedi.

Cardile ayrıca, takımın bu yıl için süspansiyon düzenine bağlı olduğunu ve başka bir seçeneği düşünmediğini de vurguladı.