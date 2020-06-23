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Formula 1 / Son dakika

Ferrari bugün SF71-H ile test yapacak

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Ferrari bugün SF71-H ile test yapacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
23 Haz 2020 08:15

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, koronavirüs nedeniyle uygulanacak yeni prosedürleri test etmek için bugün SF71-H aracı ile Mugello pistinde test yapacaklar.

Leclerc'in SF1000 ile Maranello caddelerinde gezintiye çıkmasının ardından Ferrari bir kez daha F1 aracının motorunu çalıştırıyor. Maranello ekibi, gelecek hafta sonu Avusturya GP ile başlayacak sezon öncesinde yeni prosedürleri test etmek için Mugello'da çalışacak.

Bu tür testlerde yeni araç kullanılamadığı için Ferrari, SF71-H aracı ile çalışacak. Bu sayede film çekiminde uygulanan 100 km sınırı uygulanmayacak. Ferrari'nin iki pilotuna da eşit oranda test yaptırması bekleniyor.

Red Bull Ring'e benzer bir yapıya sahip olan Mugello'daki bu testler izleyicilere kapalı olacak. Normalde bu test Fiorano'da planlanıyordu ancak orada izleyicilerin engellenmesinin mümkün olmayacağı düşünüldüğü için Mugello'ya alındı.

Ferrari'nin bu sene için sahip olduğu 2. film çekimi test hakkını Monza hazırlıkları için kullanması bekleniyor.

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Editör Franco Nugnes

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