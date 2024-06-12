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Formula 1 Kanada GP

Ferrari, bu sezonki geliştirme planını hızlandıracak

Kanada'da iki pilotunun da yarış dışı kalmasıyla Ferrari'nin, İspanya'daki bir sonraki yarış için araca büyük değişiklikler getirmek üzere geliştirme planını hızlandırdığı ve yere basma kuvvetini artırmaya odaklandığı bildiriliyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc'in kazandığı ve Carlos Sainz'ın da podyumda yer aldığı Monako'nun ardından Ferrari Kanada'da iki pilotuyla da yarıştan çekildi.

Leclerc, liderlik avantajını 56 puana çıkaran Max Verstappen'e büyük puanlar kaybetmesinin 'canını yaktığını' itiraf etti. Ferrari ise şu anda Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'un 49 puan gerisinde.

Ancak Imola'da yaptıkları güncellemeyle ileriye doğru adımlar atan Ferrari, şampiyonada Red Bull'un peşine düşmek istiyorsa daha büyük adımlara ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu nedenle geliştirme programını hızlandırmak istiyor.

Formu1a.uno'ya göre Ferrari başlangıçta bir sonraki büyük paketi Britanya Grand Prix'sine getirmeyi planlıyordu, ancak bunları Barselona'ya getirebilmek için süreci hızlandırdı. 

Ferrari'nin İspanya'da yükseltmeyi yapıp yapmama kararı, ne kadar yere basma kuvveti bulabileceklerine göre belirlenecek.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, makes a pit stop

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, makes a pit stop

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ayrıca yeni parçaların yeterli sayıda olması da bir faktör olacak.

İtalyan basınına göre, "Atılan adımlar, takımın hem Leclerc hem de Sainz'e iki hafta içinde Barselona'da güncellemenin tadını çıkarma şansı vermesini sağlayacaktır." 

"Önümüzdeki hafta bu anlamda çok önemli olacak. Onaylanan modelin üretilmesi genellikle 7-8 hafta sürer, bu durumda yeni parçaları daha erken almaya çalışıyorlar." dendi. 

Ferrari takım patronu Fred Vasseur de geçtiğimiz ay Ferrari'nin geliştirme planını hızlandırma olasılığı hakkında ipucu vermişti.

Vasseur, "Doğru olan şu ki, şu anda geliştirmeyi hızlandırmamız gereken bir noktadayız." 

"0.1 saniye içerisinde üç takım yer alıyor. Dolayısıyla bir yarış önceden güncellemeyi getirirsek, beşincilikten liderliğe atlayabiliriz."

"Bu, pazara sunma süresini hızlandırmamız gerektiği anlamına geliyor, bu çok önemli olacak." dedi.

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