Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

Ferrari: "Brezilya'da elimizden geleni yapacağız"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, bu hafta sonu Brezilya'da Mercedes ile aradaki farkı kapatmalarını umuyor.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Ferrari, şampiyonada Mercedes'in 22 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor ve kalan üç yarışın ana odak noktalarından birisi bu olacak.

Hafta sonu öncesinde konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, gayet pozitif göründü.

Vasseur, "Sao Paulo'da sezonun son Sprint hafta sonuna çıkacağız ve arka arkaya üç yarışlık seriyi tamamlayacağız."

"Austin ve Mexico City'deki son iki yarışta, sıralama turlarında olağanüstü bir performans gösterdik. Charles ile iki kez pole pozisyonunu aldık ve geçen Pazar günü sıralama turlarında ilk çizgideydik."

"Ancak yarışlarda, ataklara karşı hâlâ savunmasız olduğumuzu gördük."

"Yine de iki podyum elde ettik ve şampiyonadaki ikincilik mücadelesinde rakiplerimizden daha fazla puan topladık. Buna rağmen 22 puan gerideyiz, bu yüzden önümüzde kolay bir görev yok."

"Brezilya'da elimizden gelenin en iyisini yapmakta kararlıyız. Mercedes kesinlikle çok rekabetçi olacak ama biz kendi performansımıza odaklanmaya, gelişmeye ve hem lastik yönetimi hem de yarış stratejisi gibi her alanda daha iyisini yapmaya çalışacağız."

"Carlos ve Charles, tıpkı takımın her bir üyesi gibi çok motive olmuş durumdalar. Abu Dhabi'de damalı bayrağı görene kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Mick: "Mercedes dönemi bana çok şey kattı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi"

Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi"

Formula 1
Brezilya GP

Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi" Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi"

Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz"

Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz"

Formula 1
Brezilya GP

Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz" Horner: "Perez'e hâlâ inanıyoruz"

Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?"

Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?"

Formula 1
Brezilya GP

Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?" Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?"

Son Haberler

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

F1 Formula 1
Brezilya GP

Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

WEC WEC
Bahreyn

WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor" Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"

Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok" Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol