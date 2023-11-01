Ferrari: "Brezilya'da elimizden geleni yapacağız"

Ferrari, şampiyonada Mercedes'in 22 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor ve kalan üç yarışın ana odak noktalarından birisi bu olacak.

Hafta sonu öncesinde konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, gayet pozitif göründü.

Vasseur, "Sao Paulo'da sezonun son Sprint hafta sonuna çıkacağız ve arka arkaya üç yarışlık seriyi tamamlayacağız."

"Austin ve Mexico City'deki son iki yarışta, sıralama turlarında olağanüstü bir performans gösterdik. Charles ile iki kez pole pozisyonunu aldık ve geçen Pazar günü sıralama turlarında ilk çizgideydik."

"Ancak yarışlarda, ataklara karşı hâlâ savunmasız olduğumuzu gördük."

"Yine de iki podyum elde ettik ve şampiyonadaki ikincilik mücadelesinde rakiplerimizden daha fazla puan topladık. Buna rağmen 22 puan gerideyiz, bu yüzden önümüzde kolay bir görev yok."

"Brezilya'da elimizden gelenin en iyisini yapmakta kararlıyız. Mercedes kesinlikle çok rekabetçi olacak ama biz kendi performansımıza odaklanmaya, gelişmeye ve hem lastik yönetimi hem de yarış stratejisi gibi her alanda daha iyisini yapmaya çalışacağız."

"Carlos ve Charles, tıpkı takımın her bir üyesi gibi çok motive olmuş durumdalar. Abu Dhabi'de damalı bayrağı görene kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.