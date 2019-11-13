"Ferrari, Brezilya'da 2020 motorundan parçalar deneyecek"

Charles Leclerc, Austin'de gerçekleştirilen cumartesi antrenman turlarında motor sorunu yaşamıştı ve yeni versiyon motorun sezonun kalan kısmında kullanılamayacak kadar hasar gördüğü ortaya çıktı.

O hafta sonu Leclerc'i önceki versiyona döndüren Ferrari, kötü performans sonrası Brezilya'da yeni bir motora geçiş yapacak.

Leclerc böylelikle minimum 10 sıra grid cezası alacak.

Fakat Autosprint'e göre Ferrari, Leclerc'in aracına sezonun ikinci yarısı için hazırlanan güncellenmiş motoru değil, 2020'de kullanılacak parçalara sahip olan yeni bir motor takacak.

İtalyan ekip bu konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Ferrari, tuhaf şekilde FIA'nın yayınladığı teknik direktifini ardından Austin'de beklentilerin altında bir yarış geçirmişti.

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen'e göre Brezilya ve Abu Dhabi Ferrari için son derece kritik olacak.

Hakkinen, "Gerçek şu ki, Ferrari'nin neden Austin'de rekabetçi olamadığını kimse bilmiyor."

"Ama sebebi ne olursa olsun, sezonun son yarışlarına girerken ve gelecek yıl için hazırlanmaya başladıkları şu dönemde, gelişmeleri için bir odak noktası olacak." dedi.