Ferrari: "Binotto'nun Vettel'le ilgili anormal durumu iyi yönetmesi gerekiyor"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından İtalyan ekipten ayrılacak ve bu karar, sürpriz şekilde henüz 2020 sezonu başlamadan önce alındı.

Ferrari'nin zaten gergin olan Vettel-Charles Leclerc ilişkisini nasıl yöneteceği bilinmiyor ancak Leclerc'in takım içerisinde daha öncelikli olma ihtimali de var.

Enzo Ferrari'nin oğlu Piero Ferrari, Mattia Binotto'nun zor bir görevle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ferrari, "Her şeyden önce motorların Temmuz ayında Avusturya'da tekrar çalışabilmesini umut ediyorum."

"Mercedes'i yenmek kolay olmayacak ama bunu denemeyi asla bırakmayacağız ve taraftarlarımız da bunun farkındalar. Yapılan seçimlere inancım tam. Leclerc, umut ve coşkunun sembolü olan genç bir adam. Yani oldukça iyimserim."

"Sebastian Vettel'e gelirsek, Mattia Binotto'nun nesnel olarak anormal olan bu durumu iyi yönetmesi gerekiyor. Babam olsaydı durumu nasıl yönetirdi bilmiyorum, ancak şirketin herhangi bir çalışanından daha fazlası olduğunu söyledi ve buna pilotlar da dahildi." dedi.

Piero Ferrari geçtiğimiz ay, Ferrari'nin odak noktasının ardından Leclerc olduğunu belirtmişti.