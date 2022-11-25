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Formula 1 Son dakika

Ferrari, Binotto'nun istifasıyla ilgili yorum yapmıyor

Corriere della Sera'nın Mattia Binotto'nun istifasıyla ilgili haber bu kez yalanlanmadı. Maranello merkezli ekip, zaman kazanmak için yayınlanan haberler hakkında yorum yapmamaya karar vermiş gibi görünüyor.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ferrari, Binotto'nun istifasıyla ilgili yorum yapmıyor
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Corriere della Sera, bugün Mattia Binotto'nun Ferrari takım patronluğu görevinden istifa ettiğini ve resmi açıklamanın yakında yapılacağını yazmıştı.

Hatta kaynaklar, resmi açıklamanın öğleden sonra yapılmasını bekliyordu. Fakat İtalyan ekibin sözcüsü, bu iddialar karşısında yorum yapmayı reddettiği gibi, bugün için planlanan herhangi bir açıklama olmadığını söyledi. Bu yüzden Ferrari'de derin bir sessizlik hakim.

Ferrari uzun süredir 675 kod adını taşıyan 2023 aracı üzerinde çalışıyor ve bu projeye liderlik eden isim Enrico Cardile. Fakat teknik anlamda nihai seçimler, takım patronu olmasına rağmen doğrudan Mattia Binotto tarafından yapılıyordu. Yani Binotto, asla teknik departmanın kontrolünü elden bırakmıyordu.

Şimdi son yıllarda Alfa Romeo ve Haas'a kiralanan Simone Resta'nın Ferrari'ye döneceği konuşulmaya başlandı. Bunun Binotto'nun ayrılacağı döneme denk gelmesi tesadüf değil.

Binotto'nun takım patronluğu görevine kimin geçeceği şimdilik bir muamma. Fakat açıklamanın ertelenmesi, henüz bu konuda hazır olmadıklarını ve arka planda devam eden tartışmalar olduğunu gösteriyor.

Şimdiye kadar konuşulan iki seçenek mevcut: Frederic Vasseur'ü başa getirmek ya da geçici vekil olarak CEO Benedetto Vigna'yı bu göreve atamak.

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Photo by: Ferrari

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