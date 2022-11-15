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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Ferrari, Binotto ile yolların ayrılacağını yalanladı

Ferrari, Mattia Binotto'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağıyla ilgili haberleri yalanladı.

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Ferrari, Binotto ile yolların ayrılacağını yalanladı
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Ferrari patronu Mattia Binotto'nun geleceğiyle alakalı uzun süredir çok fazla spekülasyon var ve bu spekülasyonlar son dönemde tavan yaptı.

Bugün İtalyan La Gazzetta dello Sport, Binotto'nun sezon sonunda takım patronluğu görevinden alınacağını, yerine ise Frederic Vasseur'ün geleceğini iddia etmişti.

Haber gayet netti ve John Elkann'ın artık Binotto'nun başta olmasını istemediği, bundan ötürü de 1 Ocak itibariyle görevinin başında olmayacağı belirtilmişti.

Görev için Vasseur'ün seçildiği de çok netti. Benzer bir haber dün AutoHebdo tarafından da yapılmıştı.

Ferrari sözcüsü başlangıçta "Bu iddialar hakkında konuşmak istemiyoruz." dese de, artan spekülasyonlar sonrası yalanlama açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Ferrari, Takım Patronu Mattia Binotto'nun pozisyonuyla ilgili olarak bazı basın organlarında yer alan spekülasyonların tamamen asılsız olduğunu doğruluyor." denildi.

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