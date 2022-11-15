Ferrari, Binotto ile yolların ayrılacağını yalanladı
Ferrari, Mattia Binotto'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağıyla ilgili haberleri yalanladı.
Ferrari patronu Mattia Binotto'nun geleceğiyle alakalı uzun süredir çok fazla spekülasyon var ve bu spekülasyonlar son dönemde tavan yaptı.
Bugün İtalyan La Gazzetta dello Sport, Binotto'nun sezon sonunda takım patronluğu görevinden alınacağını, yerine ise Frederic Vasseur'ün geleceğini iddia etmişti.
Haber gayet netti ve John Elkann'ın artık Binotto'nun başta olmasını istemediği, bundan ötürü de 1 Ocak itibariyle görevinin başında olmayacağı belirtilmişti.
Görev için Vasseur'ün seçildiği de çok netti. Benzer bir haber dün AutoHebdo tarafından da yapılmıştı.
Ferrari sözcüsü başlangıçta "Bu iddialar hakkında konuşmak istemiyoruz." dese de, artan spekülasyonlar sonrası yalanlama açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "Ferrari, Takım Patronu Mattia Binotto'nun pozisyonuyla ilgili olarak bazı basın organlarında yer alan spekülasyonların tamamen asılsız olduğunu doğruluyor." denildi.
Pourchaire, F2 şampiyonu olsa dahi 2023'te F1'de olmayacağından 'oldukça emin'
Mercedes: "Pilotlarımıza güvenebilmek harika"
Son Haberler
Red Bull, rakiplerinin RB18'i kopyalamasını beklemiyor
Red Bull'un baş mühendisi Paul Monaghan, 2023 yılında rakip takımların RB18'i kopyalayacağına pek inanmıyor.
De la Rosa: "Verstappen böyle yaparsa hiçbir pilot onunla çalışmak istemez"
Eski F1 pilotu Pedro de la Rosa, Red Bull'un Max Verstappen'e kendi iyiliği için takım arkadaşlarına daha iyi davranması söylemesi gerektiğine inanıyor.
Alonso: "Aston Martin ile ilk test 'önemli bir fırsat' olacak"
Fernando Alonso, sezon sonu Abu Dhabi Formula 1 testinde Aston Martin ile yapacağı ilk testin, takıma alışması açısından "önemli" olacağını düşünüyor.
Barrichello: "Hulkenberg yeni bir fırsatı hak ediyor"
Eski Ferrari ve Williams Formula 1 pilotu Rubens Barrichello, Haas'a eski takım arkadaki Nico Hulkenberg'i seçmeyi tavsiye etti.