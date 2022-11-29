Ferrari, Binotto'nun ayrılığı sonrası hem takım patronu hem de teknik direktör arıyor
Ferrari, Mattia Binotto'nun ayrılığı sonrası yeni bir takım patronunun yanı sıra teknik direktör de arıyor.
Ferrari ile Mattia Binotto arasındaki ayrılığın resmen açıklanmasının ardından gözler yerine kimin geçeceğine çevrildi.
Yeri için en çok konuşulan isimler haftalardır basında yer alıyor fakat 1 Ocak 2023'ten itibaren Ferrari'nin başında kimin olacağını öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.
Fakat Binotto'nun ayrılığının yankıları, pek çok açıdan devam ediyor. İtalyan mühendis, 2019'da takımın başına geçtiği vakit, kendisinden boşalan teknik direktörlük pozisyonuna herhangi bir ismi atamadı ve orada tamamen farklı bir yapı kurdu.
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Son dört sezondur takım patronluğu görevini üstlenen Binotto, bir yandan bazı sorumluluklarını çeşitli isimler arasında paylaştırsa da, teknik departmanı bizzat denetleyen isimdi.
Bu, diğer takımlarla kıyaslandığında alışılmadık bir durum ancak Binotto'nun kariyeri düşünüldüğünde hiç de şaşılacak bir durum değil. Çünkü uzun yıllar mühendis olarak Ferrari'de görev aldı ve ardından motor departmanının başına geçti. 2016'da James Allison ile yolların ayrılmasının ardından da teknik direktör oldu.
Binotto'nun yerine benzer geçmişe sahip biri gelirse, o zaman mevcut organizasyon yapısıyla devam edebilir ancak piyasada teknik direktörlük deneyimi olan çok fazla takım patronu yok.
Mattia Binotto, Ferrari
Photo by: Erik Junius
Ferrari tarafından bugün yapılan açıklamada, Binotto'nun halefinin kim olacağını açıklamanın biraz daha vakit alacağının belirtilmesinin nedeni de tam olarak buydu.
Sadece yeni bir takım patronu belirlenmesi ve görüşmelerin sonuçlandırılması için değil, teknik yapının değişimi için de zamana ihtiyaç var.
Dışarıdan yeni bir ismin geleceğini düşünenler bir hayli fazla fakat bu gerçekten karmaşık bir senaryo, çünkü rakip takımlardaki teknik direktörler; halihazırda 2023 projeleri üzerinde çalışıyorlar ve Ferrari'ye katılmadan önce yaklaşık 6 ayı kenarda geçirmek zorunda kalacaklar.
Bu açıdan en olası çözüm, kurum içerisindeki yeteneklere yönelmek olabilir fakat sorumlukların atanması epey vakit alacak.
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