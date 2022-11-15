Ferrari, Binotto ile yollarını ayırıyor mu?

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Mattia Binotto, Maurizio Arrivabene ile yolların ayrılmasının ardından 2019'un başında Ferrari'nin yeni takım patronu olmuştu.

Bunun öncesinde İtalyan ekipte pek çok üst düzey görevde yer almış ve son olarak teknik departmanın başına geçmişti. Binotto'nun teknik taraftaki başarısını, yönetim tarafına taşıyıp taşıyamayacağı büyük merak konusuydu.

Ancak hem sonraki yıllarda yaşanan problemler hem de bu yıl kaçan şampiyonluk, Ferrari yönetiminin sabrını taşırmışa benziyor.

La Gazzetta dello Sport'un özel haberine göre Ferrari Başkanı John Elkann, Ocak ayı itibariyle Binotto'nun yerine Alfa Romeo-Sauber'in patronu Frederic Vasseur'ü getirme kararı aldı.

Buna göre Binotto takım patronluğu görevini bırakacak ve yerini Vasseur alacak. Bir bakıma yeni yıla yeni patronla girecekler.

Pazartesi günü de AutoHebdo benzer haber yapmış ve Binotto'nun takımla yollarını ayırabileceğini iddia etmişti. Ancak genellikle Ferrari'yle ilgili doğru bilgilere sahip olan La Gazzetta dello Sport, 2019'dan bu yana yaşanan krizlere atıfta bulunarak, Binotto'nun kesin olarak gönderileceğini iddia etti.

Binotto'nun sadece takım patronluğunu mu bırakacağı yoksa Ferrari'den tamamen mi ayrılacağı ise belirsiz.

AutoHebdo, Ferrari için olası adaylar arasında Vasseur, Andreas Seidl ve Laurent Mekies'i işaret etti.