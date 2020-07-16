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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Ferrari, Binotto ile yola devam edecek

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Ferrari, Binotto ile yola devam edecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Tem 2020 15:26

Son birkaç gün içinde Antonello Coletta'nın Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun yerine geçeceği konuşulsa da, şirket CEO'su Louis Camilleri mevcut takım patronunun devam etmesini istiyor.

Ferrari'de bu kez "devrim" olmayacak gibi görünüyor. Son birkaç gündür İtalyan basınında Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun görevine son verileceği konuşuluyordu. Çünkü Ferrari, yıla pek de iyi başlayamadı ve ilk iki yarışta sadece 19 puan toplayabildi.

Ayrıca Ferrari, öndeki iki takımın ardında kaldığı gibi, orta grupta yarışan McLaren ve Racing Point'le benzer tempoya sahip.

Corriere della Sera, Binotto'ya olan güvenin azaldığını ve yerine Antonello Coletta'nın geçebileceğini yazmıştı. Coletta şu anda Ferrari'nin GT departmanını başında yer alıyor ve temelde Formula 1'e değil, Ferrari'yi Le Mans 24 Saat'in zirvesine geri getirmek istediği projeye odaklanıyor.

Coletta'nın şirket içerisinde çok büyük bir itibari var ve bazıları kendisine çok büyük bir destek veriyor. Fakat Louis Camilleri tercihini istikrardan yana kullanmış durumda.

Ferrari'nin CEO'su, takım patronuna müdahale etmeye gerek olmadığına inanıyor.

Şirketin desteğinin ardından işi tersine çevirmek Binotto'ya kalmış vaziyette.

Enrico Cardile ve Simone Resta'dan oluşan teknik ekibin şu noktada beklentileri karşılamadığı göz önüne alındığında, takım patronu değişikliği yerine, takıma bir teknik direktör gelmesi hiç de şaşırtıcı olmayacak.

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Charles Leclerc, Ferrari cammina sul tracciato

Charles Leclerc, Ferrari cammina sul tracciato
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Laurent Mekies, Direttore Sportivo, Ferrari, e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Laurent Mekies, Direttore Sportivo, Ferrari, e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
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Fotoğraf: LAT Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Meccanici Ferrari cambiano un'ala sulla vettura di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Meccanici Ferrari cambiano un'ala sulla vettura di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari si prepara

Ferrari si prepara
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

La Ferrari SF1000 riportata nel garage con un telo per ripararla dalla pioggia

La Ferrari SF1000 riportata nel garage con un telo per ripararla dalla pioggia
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 confronto del fondo, GP di Stiria

Ferrari SF1000 confronto del fondo, GP di Stiria
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Fotoğraf: Giorgi Piola

I danni sulla macchina di Charles Leclerc, Ferrari SF1000, dopo l'incidente alla partenza

I danni sulla macchina di Charles Leclerc, Ferrari SF1000, dopo l'incidente alla partenza
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

L'incidente alla partenza tra Charles Leclerc, Ferrari SF1000 e Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

L'incidente alla partenza tra Charles Leclerc, Ferrari SF1000 e Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
9/16

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
10/16

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
11/16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: FIA Pool

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
13/16

Fotoğraf: FIA Pool

Charles Leclerc, Ferrari, con Xavier Marcos, ingegnere di gara, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, con Xavier Marcos, ingegnere di gara, Ferrari
14/16

Fotoğraf: FIA Pool

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
15/16

Fotoğraf: FIA Pool

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
16/16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Lokasyon Hungaroring
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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