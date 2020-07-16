Ferrari, Binotto ile yola devam edecek

Ferrari'de bu kez "devrim" olmayacak gibi görünüyor. Son birkaç gündür İtalyan basınında Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun görevine son verileceği konuşuluyordu. Çünkü Ferrari, yıla pek de iyi başlayamadı ve ilk iki yarışta sadece 19 puan toplayabildi.

Ayrıca Ferrari, öndeki iki takımın ardında kaldığı gibi, orta grupta yarışan McLaren ve Racing Point'le benzer tempoya sahip.

Corriere della Sera, Binotto'ya olan güvenin azaldığını ve yerine Antonello Coletta'nın geçebileceğini yazmıştı. Coletta şu anda Ferrari'nin GT departmanını başında yer alıyor ve temelde Formula 1'e değil, Ferrari'yi Le Mans 24 Saat'in zirvesine geri getirmek istediği projeye odaklanıyor.

Coletta'nın şirket içerisinde çok büyük bir itibari var ve bazıları kendisine çok büyük bir destek veriyor. Fakat Louis Camilleri tercihini istikrardan yana kullanmış durumda.

Ferrari'nin CEO'su, takım patronuna müdahale etmeye gerek olmadığına inanıyor.

Şirketin desteğinin ardından işi tersine çevirmek Binotto'ya kalmış vaziyette.

Enrico Cardile ve Simone Resta'dan oluşan teknik ekibin şu noktada beklentileri karşılamadığı göz önüne alındığında, takım patronu değişikliği yerine, takıma bir teknik direktör gelmesi hiç de şaşırtıcı olmayacak.