Ferrari, Binotto ile yola devam edecek
Son birkaç gün içinde Antonello Coletta'nın Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun yerine geçeceği konuşulsa da, şirket CEO'su Louis Camilleri mevcut takım patronunun devam etmesini istiyor.
Ferrari'de bu kez "devrim" olmayacak gibi görünüyor. Son birkaç gündür İtalyan basınında Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun görevine son verileceği konuşuluyordu. Çünkü Ferrari, yıla pek de iyi başlayamadı ve ilk iki yarışta sadece 19 puan toplayabildi.
Ayrıca Ferrari, öndeki iki takımın ardında kaldığı gibi, orta grupta yarışan McLaren ve Racing Point'le benzer tempoya sahip.
Corriere della Sera, Binotto'ya olan güvenin azaldığını ve yerine Antonello Coletta'nın geçebileceğini yazmıştı. Coletta şu anda Ferrari'nin GT departmanını başında yer alıyor ve temelde Formula 1'e değil, Ferrari'yi Le Mans 24 Saat'in zirvesine geri getirmek istediği projeye odaklanıyor.
Coletta'nın şirket içerisinde çok büyük bir itibari var ve bazıları kendisine çok büyük bir destek veriyor. Fakat Louis Camilleri tercihini istikrardan yana kullanmış durumda.
Ferrari'nin CEO'su, takım patronuna müdahale etmeye gerek olmadığına inanıyor.
Şirketin desteğinin ardından işi tersine çevirmek Binotto'ya kalmış vaziyette.
Enrico Cardile ve Simone Resta'dan oluşan teknik ekibin şu noktada beklentileri karşılamadığı göz önüne alındığında, takım patronu değişikliği yerine, takıma bir teknik direktör gelmesi hiç de şaşırtıcı olmayacak.
Charles Leclerc, Ferrari cammina sul tracciato
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Laurent Mekies, Direttore Sportivo, Ferrari, e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Meccanici Ferrari cambiano un'ala sulla vettura di Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari si prepara
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
La Ferrari SF1000 riportata nel garage con un telo per ripararla dalla pioggia
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 confronto del fondo, GP di Stiria
Fotoğraf: Giorgi Piola
I danni sulla macchina di Charles Leclerc, Ferrari SF1000, dopo l'incidente alla partenza
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
L'incidente alla partenza tra Charles Leclerc, Ferrari SF1000 e Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: FIA Pool
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: FIA Pool
Charles Leclerc, Ferrari, con Xavier Marcos, ingegnere di gara, Ferrari
Fotoğraf: FIA Pool
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: FIA Pool
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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|Editör
|Franco Nugnes