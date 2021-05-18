Ferrari, beyaz çizgilerin pist sınırları sorunun çözümü olduğunu düşünmüyor

2021 F1 sezonunun en çok tartışma yaratan konularından biri pist sınırları oldu. İlk yarıştan beri birçok pilotun tur zamanı pist sınırları yüzünden silindi ve özellikle Red Bull başta olmak üzere takımlar pist sınırları kurallarının ve cezalarının istikrarsızlığı hakkında görüşlerini fazlasıyla dile getirdi. Ayrıca tüm padok, FIA’nın bu konuda değişikliklere gitmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Geçtiğimiz hafta sonu, pist sınırları hakkındaki istişareler devam etti ve bu sefer gündem sınırların beyaz çizgilerle belirlenmesi önerisiydi. Güçlü bir yarış hafta sonu geçiren Ferrari pilotları, Leclerc ve Sainz ise konu hakkında görüşlerini paylaştı.

Leclerc, “Bir pilot olarak şahsen, pist sınırlarının kerblerle belirlenmesini seviyorum çünkü kerblerin üzerinden geçtiğimizde bir titreşim hissedebiliyoruz ama beyaz çizgide zemine çok yakın olduğumuzdan çizgiyi bir santim ya da iki santim geçip geçmediğimizi görebilmek mümkün olmuyor.”

“Bu yüzden kerbleri daha çok seviyorum ama ne olursa olsun önemli olan bu sınırların istikrarlı ve herkes için aynı olması, sürücüler olarak hepimizin hemfikir olduğu nokta bu.”

“Yani kerb ya da beyaz çizgi olması benim için çok fark etmiyor.”

Rumble kerbs in the national colours 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım arkadaşı Carlos Sainz da Leclerc’in yorumlarına katılıyor ama kendisinin çakıl havuzunu kerblere göre daha çok sevdiğini de ekliyor.

Sainz, “Şahsen ben çakıl havuzunu kerblere tercih ederim. Yani mesela [çakıl havuzu olan pistlerde] bir hata yaparsanız, orada işiniz bitiyor.”

“Bence herkes ve FIA modern pistlerin pist sınırlarına uyabilmek için çok da ideal olmadığını fark ediyor ve bana göre en iyi çözüm kerblerin dışına çakıl ya da çim alanı koymak ve böylece beyaz çizgiler ya da kerbler hakkında tartışmamıza gerek kalmaz.”

“Eğer asfalt için konuşuyorsak Charles’a katılıyorum kerbleri beyaz çizgiye tercih ederim çünkü onları göremiyoruz.”

Bunun ardından Ferrari takım patronu Mattia Binotto da konu hakkında görüşlerini dile getirdi. Binotto, “Bu, takım patronları ve F1 ile bu yarış hafta sonu üzerinde konuştuğumuz bir konu.”

“Bence hayranlar için pist sınırları konusunda daha basit bir çözüme gitmemiz gerekiyor. Yarış zamanı veya yarış sonrası, bu hiçbir zaman güzel bir şov yaratmıyor. Bu yüzden bence daha hızlı sonuç veren ve basit bir çözüme gitmeliyiz.”