Ferrari, Belçika'da en hızlı pit stopu yaptı
Ferrari, Belçika Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım oldu.
Spa'da en hızlı pit stopu Charles Leclerc'in lastiklerini 2.19 saniyede değiştiren Ferrari mekanikerleri yaptı.
Bu, sezonun en hızlı pit stopu değildi fakat en hızlı 10 pit stop arasına girdi.
Takımlar yarış boyunca toplamda 37 pit stop yaptı. En uzun pit stop, 24. turdaki Nico Hulkenberg'in lastiklerini 5.44 saniyede değiştiren Haas'a aitti.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|2.19
|13
|25
|2. Red Bull
|S. Perez
|2.24
|29
|18
|3. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.29
|09
|15
|4. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|2.35
|05
|12
|5. Red Bull
|M. Verstappen
|2.38
|30
|10
|6. Aston Martin
|F. Alonso
|2.42
|10
|8
|7. Alpine
|E. Ocon
|2.45
|06
|6
|8. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.49
|24
|9. Red Bull
|M. Verstappen
|2.51
|14
|10. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|2.56
|22
|11. Ferrari
|C. Sainz
|2.65
|07
|4
|12. Ferrari
|C. Leclerc
|2.74
|28
|13. Williams
|L. Sargeant
|2.75
|34
|2
|14. Mercedes
|L. Hamilton
|2.76
|12
|1
|15. Alpine
|E. Ocon
|2.76
|25
|16. Williams
|A. Albon
|2.84
|23
|17. Mercedes
|L. Hamilton
|2.85
|27
|18. Williams
|A. Albon
|2.92
|33
|19. Mercedes
|G. Russell
|2.93
|22
|20. Mercedes
|L. Hamilton
|2.93
|42
|21. Haas
|K. Magnussen
|3.02
|05
|22. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.09
|06
|23. Haas
|K. Magnussen
|3.11
|25
|24. Williams
|L. Sargent
|3.13
|08
|25. Red Bull
|S. Perez
|3.22
|13
|26. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.24
|24
|27. McLaren
|L. Norris
|3.33
|17
|28. Aston Martin
|F. Alonso
|3.33
|29
|29. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.42
|25
|30. Williams
|L. Sargeant
|3.44
|24
|31. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.88
|07
|32. Haas
|N. Hülkenberg
|3.99
|12
|33. Aston Martin
|L. Stroll
|4.36
|20
|34. McLaren
|L. Norris
|4.38
|05
|35. Williams
|A. Albon
|4.71
|07
|36. Alpine
|P. Gasly
|5.01
|23
|37. Haas
|N. Hülkenberg
|5.11
|24
İlk 12 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 333 puanla ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 266 puanla ikinci, McLaren ise 161 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|333
|2. Ferrari
|266
|3. McLaren
|161
|4. Alpine
|136
|5. AlphaTauri
|121
|6. Aston Martin
|78
|7. Mercedes
|61
|8. Williams
|30
|9. Alfa Romeo
|17
|10. Haas
|9
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, 1.98 saniyelik pit stopuyla zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|1.98
|2. McLaren
|O. Piastri
|Macaristan
|2.01
|3. Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.07
|4. McLaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
|5. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|6. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.11
|7. Ferrari
|C. Sainz
|Macaristan
|2.14
|8. McLaren
|L. Norris
|Macaristan
|2.15
|9. Red Bull
|S. Perez
|Monako
|2.15
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|Belçika
|2.19
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