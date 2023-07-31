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Ferrari, Belçika'da en hızlı pit stopu yaptı

Ferrari, Belçika Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım oldu.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Spa'da en hızlı pit stopu Charles Leclerc'in lastiklerini 2.19 saniyede değiştiren Ferrari mekanikerleri yaptı.

Bu, sezonun en hızlı pit stopu değildi fakat en hızlı 10 pit stop arasına girdi.

Takımlar yarış boyunca toplamda 37 pit stop yaptı. En uzun pit stop, 24. turdaki Nico Hulkenberg'in lastiklerini 5.44 saniyede değiştiren Haas'a aitti.

Yarışta yapılan pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Ferrari C. Leclerc 2.19 13 25
2. Red Bull S. Perez 2.24 29 18
3. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.29 09 15
4. AlphaTauri D. Ricciardo 2.35 05 12
5. Red Bull M. Verstappen 2.38 30 10
6. Aston Martin F. Alonso 2.42 10 8
7. Alpine E. Ocon 2.45 06 6
8. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.49 24  
9. Red Bull M. Verstappen 2.51 14  
10. AlphaTauri D. Ricciardo 2.56 22  
11. Ferrari C. Sainz 2.65 07 4
12. Ferrari C. Leclerc 2.74 28  
13. Williams L. Sargeant 2.75 34 2
14. Mercedes L. Hamilton 2.76 12 1
15. Alpine E. Ocon 2.76 25  
16. Williams A. Albon 2.84 23  
17. Mercedes L. Hamilton 2.85 27  
18. Williams A. Albon 2.92 33  
19. Mercedes G. Russell 2.93 22  
20. Mercedes L. Hamilton 2.93 42  
21. Haas K. Magnussen 3.02 05  
22. Alfa Romeo V. Bottas 3.09 06  
23. Haas K. Magnussen 3.11 25  
24. Williams L. Sargent 3.13 08  
25. Red Bull S. Perez 3.22 13  
26. Alfa Romeo V. Bottas 3.24 24  
27. McLaren L. Norris 3.33 17  
28. Aston Martin F. Alonso 3.33 29  
29. Alfa Romeo G. Zhou 3.42 25  
30. Williams L. Sargeant 3.44 24  
31. Alfa Romeo G. Zhou 3.88 07  
32. Haas N. Hülkenberg 3.99 12  
33. Aston Martin L. Stroll 4.36 20  
34. McLaren L. Norris 4.38 05  
35. Williams A. Albon 4.71 07  
36. Alpine P. Gasly 5.01 23  
37. Haas N. Hülkenberg 5.11 24  

İlk 12 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 333 puanla ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 266 puanla ikinci, McLaren ise 161 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 
1. Red Bull 333
2. Ferrari 266
3. McLaren 161
4. Alpine 136
5. AlphaTauri 121
6. Aston Martin 78
7. Mercedes 61
8. Williams 30
9. Alfa Romeo 17
10. Haas 9

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, 1.98 saniyelik pit stopuyla zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull S. Perez Macaristan 1.98
2. McLaren O. Piastri Macaristan 2.01
3. Red Bull S. Perez İspanya 2.07
4. McLaren L. Norris Avusturya 2.10
5. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
6. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
7. Ferrari C. Sainz Macaristan 2.14
8. McLaren L. Norris Macaristan 2.15
9. Red Bull S. Perez Monako 2.15
10. Ferrari C. Leclerc Belçika 2.19
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