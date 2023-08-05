Ferrari, Belçika sonrası yeniden "iyi bir ruh hali" içerisinde
Ferrari patronu Frederic Vasseur, Belçika Grand Prix'sindeki performans sonrası sezonun ikinci yarısı için iyimser.
Ferrari'nin 2023 sezonu pek de istedikleri gibi başlamadı; Takım şimdiye kadar galibiyet mücadelesinden uzak kaldı ve bazı hafta sonları dördüncü hatta beşinci en hızlı takımdı.
Fakat Belçika'da yeniden ikinci en hızlı takım olmayı başaran İtalyan ekip, sezon arasına pozitif şekilde girmiş oldu.
Takım patronu Frederic Vasseur'e göre, sonuçlardaki bu tür değişiklikler yakın mücadeleden kaynaklanıyor.
Vasseur, "Şu anda gayet sakinim."
"Macaristan'daki yarışın ardından bizim için dünyanın sonu gibi görünüyordu, McLaren uçuyordu ve biz aptal gibi görünüyorduk."
"Ancak bir hafta sonra McLaren çok geride kaldı ve biz ilk sıralar için mücadele ettik."
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Böyle bir durumda sakin kalmak ve sonuçlara duygusal anlamda aşırı tepkiler vermemek önemlidir. Mücadelenin çok sıkı olduğunu biliyoruz, bu nedenle bir ya da iki ondalık sizi ikinci ya da onuncu sıraya götürebilir."
"Yapacak çok işimiz var ama yaz tatiline iyi bir sonuçla girmek harika. En azından önümüzdeki iki haftada iyi bir ruh halinde olacağız."
"İstikrar eksikliğimiz var çünkü dediğim gibi, 2. ve 11. sıra arasındaki fark 0.1 ya da 0.2 saniye. Bu da pist özelliklerinin, yere basma gücü seviyesinin ya da lastiklerle çalışma şeklinin, bir hafta sonunun başarılı geçip geçmeyeceği üzerinde önemli bir rol oynadığı anlamına geliyor."
"Nihai sonuca varmak doğru değil ama bunun sezon sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum."
"Sürekli olarak sonuçlar ortaya koymalı, zayıflıklarımızı ve bunların sebebini anlayarak, her hafta sonu etkilerini en aza indirmeye çalışmalıyız." dedi.
Son Haberler
Hulkenberg: "Almanya'nın takvime geri döneceğini sanmıyorum"
Hulkenberg: "Almanya'nın takvime geri döneceğini sanmıyorum" Hulkenberg: "Almanya'nın takvime geri döneceğini sanmıyorum"
Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor
Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor
Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir
Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir
Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"
Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum" Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar