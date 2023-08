Ferrari, Belçika sonrası yeniden "iyi bir ruh hali" içerisinde

Ferrari'nin 2023 sezonu pek de istedikleri gibi başlamadı; Takım şimdiye kadar galibiyet mücadelesinden uzak kaldı ve bazı hafta sonları dördüncü hatta beşinci en hızlı takımdı.

Fakat Belçika'da yeniden ikinci en hızlı takım olmayı başaran İtalyan ekip, sezon arasına pozitif şekilde girmiş oldu.

Takım patronu Frederic Vasseur'e göre, sonuçlardaki bu tür değişiklikler yakın mücadeleden kaynaklanıyor.

Vasseur, "Şu anda gayet sakinim."

"Macaristan'daki yarışın ardından bizim için dünyanın sonu gibi görünüyordu, McLaren uçuyordu ve biz aptal gibi görünüyorduk."

"Ancak bir hafta sonra McLaren çok geride kaldı ve biz ilk sıralar için mücadele ettik."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images