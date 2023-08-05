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Ferrari, Belçika sonrası yeniden "iyi bir ruh hali" içerisinde

Ferrari patronu Frederic Vasseur, Belçika Grand Prix'sindeki performans sonrası sezonun ikinci yarısı için iyimser.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari'nin 2023 sezonu pek de istedikleri gibi başlamadı; Takım şimdiye kadar galibiyet mücadelesinden uzak kaldı ve bazı hafta sonları dördüncü hatta beşinci en hızlı takımdı.

Fakat Belçika'da yeniden ikinci en hızlı takım olmayı başaran İtalyan ekip, sezon arasına pozitif şekilde girmiş oldu. 

Takım patronu Frederic Vasseur'e göre, sonuçlardaki bu tür değişiklikler yakın mücadeleden kaynaklanıyor.

Vasseur, "Şu anda gayet sakinim."

"Macaristan'daki yarışın ardından bizim için dünyanın sonu gibi görünüyordu, McLaren uçuyordu ve biz aptal gibi görünüyorduk."

"Ancak bir hafta sonra McLaren çok geride kaldı ve biz ilk sıralar için mücadele ettik."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Böyle bir durumda sakin kalmak ve sonuçlara duygusal anlamda aşırı tepkiler vermemek önemlidir. Mücadelenin çok sıkı olduğunu biliyoruz, bu nedenle bir ya da iki ondalık sizi ikinci ya da onuncu sıraya götürebilir."

"Yapacak çok işimiz var ama yaz tatiline iyi bir sonuçla girmek harika. En azından önümüzdeki iki haftada iyi bir ruh halinde olacağız."

"İstikrar eksikliğimiz var çünkü dediğim gibi, 2. ve 11. sıra arasındaki fark 0.1 ya da 0.2 saniye. Bu da pist özelliklerinin, yere basma gücü seviyesinin ya da lastiklerle çalışma şeklinin, bir hafta sonunun başarılı geçip geçmeyeceği üzerinde önemli bir rol oynadığı anlamına geliyor."

"Nihai sonuca varmak doğru değil ama bunun sezon sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum."

"Sürekli olarak sonuçlar ortaya koymalı, zayıflıklarımızı ve bunların sebebini anlayarak, her hafta sonu etkilerini en aza indirmeye çalışmalıyız." dedi.

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