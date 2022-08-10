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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Ferrari, Belçika GP'de motorda güncelleme yapmayı planlıyor

Ferrari, bu ayın sonunda gerçekleştirilecek Belçika GP'de motorunda güncelleme yapmayı planlıyor.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Ferrari, Belçika GP'de motorda güncelleme yapmayı planlıyor
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Bu sene başında, güç ünitesinin belli bölümlerinin gelişimi dondurulurken, bazı parçaların gelişiminin 1 Eylül itibariyle dondurulacağı açıklanmıştı.

Takımların dayanıklılık durumlarını iyileştirmelerine izin verilirken, performans gelişim yapılması kısıtlandı.

Motorların gelişiminin dondurulmasına, Red Bull'un motor tedarikçisi Honda'nın spordan ayrılacak olması nedeniyle lobi çalışmaları yapması sonucunda 2021 sezonu öncesinde karar verilmişti.

Takımlar motorların dondurulması doğrultusunda çalışmalarını yaptılar ve mevcut güç üniteleri, büyük ölçüde mevcut halleriyle 2025 sonuna kadar kullanılacaklar. 2026'da ise yeni nesil güç ünitelerine geçiş yapılacak.

Ferrari, 2022'de hızlı olsa da sıkıntılı bir sezon geçiriyor. Takım İspanya ve Azerbaycan GP'lerinde Charles Leclerc'i galibiyetten eden bazı dayanıklılık sorunları yaşadı.

Motorsport.com İtalya'ya konuşan Takım Patronu Mattia Binotto, "Evet, hibrit sistemde motorların dondurulduğu süreçte bize yardımcı olacak bazı iyileşmeler bekliyoruz. Sıkı çalışıyoruz ancak bu bir dönüm noktası olmayacak." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Binotto'ya, Lewis Hamilton'ın geçen sene neredeyse şampiyon olmasını sağlayan, daha fazla güç çıkışı için sezon sonunda güç ünitesi havuzunda daha fazla parçaya sahip olma ihtimali soruldu.

Binotto, "Bunun bir strateji değil, sonuç olduğunu düşünüyorum. Onlar için bile bu bir sonuçtu. Planlanan bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Her zaman performans açısından en iyi motora ve aynı zamanda dayanıklılığa sahip olmak daha iyidir." dedi.

Ferrari'nin sezonun ilk bölümünde daha sağlam motor yerine daha performanslı motoru tercih ettiğini kabul eden Binotto, yaşadıkları sorunlara rağmen bu stratejiyi savundu.

Binotto, "Çok zorladığımızı düşünmüyorum çünkü performans için zorlamak asla yeterli değildir ancak biz kesinlikle performansı, dayanıklılığa göre daha öncelikli tuttuk."

"Bu ne manaya geliyor? Muhtemelen homologasyon için zaman sınırına ulaştık. O zaman, Güç Ünitesi tarafında test tezgahında kullanabileceğiniz saat sayısında bir kısıtlama olduğunu ve bu kısıtlamaların çalışmalarınız üzerinde etkisinin olacağını unutmamalısınız."

"Bir sınır olmadığında, yapmanız gereken tek şey hem performans hem de dayanıklılık için test çalışmasını arttırmak olur. Ancak günümüzde çalışabileceğiniz saat konusunda kısıtlama olduğu için, kararlar vermek zorunda kalıyorsunuz." dedi.

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