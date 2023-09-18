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Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun

Ferrari başkanı John Elkann, pazar günü elde ettikleri zaferin ardından takımını kutladı.

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Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, 2022 Avusturya Grand Prix'sinden bu yana galibiyet hasretinde olan Ferrari'ye yaklaşık 1.5 sene sonra ilk zaferini Singapur'da getirdi.

İspanyol pilot, hafta sonu boyunca kusursuz bir iş yaptı ve pazar günü de yine çok güçlü görünüyordu.

Sonuç olarak damalı bayrağı ilk sırada gören Sainz, Ferrari'ye 243. Grand Prix zaferini getirmiş oldu.

Zaferin ardından Ferrari kampındaki sevinç büyüktü ve galibiyet hem pist üstünde hem Maranello fabrikasında kutlandı

Geleneksel şekilde takım fabrikasının önüne galibiyeti temsil eden bir bayrak asıldı. Şehir katedralinin çanları da İtalyan marşını çaldı.

434 gün sonra gelen zafer hakkında konuşan Ferrari Başkanı John Elkann da galibiyet için takımını kutladı.

Elkann takımının zaferini kısaca şöyle yorumladı: "Zaferden çok memnunuz - tüm Ferrari takımını tebrik ediyoruz"

"Maranello'daki fabrikada çalışan herkesi ve başta Carlos olmak üzere tüm hafta sonu mükemmel bir hız gösteren tüm pist üstü çalışanlarına tebrikler."

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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