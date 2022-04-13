Ferrari Başkanı: "Mükemmel başladık fakat daha yolun başındayız"

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Ferrari, 2022 sezonuna fırtına gibi başladı ve ilk üç yarıştan ikisini kazanıp, iki şampiyonada birden liderliğe yükseldi.

İtalyan takımın sürmesi ve ayarlaması daha kolay bir araca sahip olduğu, aynı zamanda lastiklerden daha iyi faydalandıkları düşünülüyor. Hal böyle olunca durum tüm Ferrari için harika görünüyor.

Şimdiye kadar Ferrari'nin üst yönetimi, mevcut performans konusunda sessizdi. John Elkann, bugün gerçekleştirilen hissedarlar toplantısında sessizliğini bozdu ve takımından övgüyle bahsetti.

Ferrari başkanı, “İki yıl önce rekabetçi olmak için çok çalışmamız gerektiğini söylemiştik ve iki zor sezonun ardından 2022 şampiyonası bizim için heyecan verici şekilde başladı."

"Dünyadaki tüm taraftarlarımız gibi, en üst seviyede mücadele edebildiğimiz için mutluyum."

"Bunu söylerken, sezonun daha yeni başladığını ve Formula 1'de her zaman etrafınızda sert rakipler olduğunu da unutmuyoruz."

"Performansımızı her anlamda daha iyi hale getirmek adına takım olarak durmaksızın çalışmamız gerekiyor."

"Imola'da ve sezon boyunca görmeyi sabırsızlıkla beklediğim ruh ve yaklaşım bu." dedi.

Il vincitore della gara Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari