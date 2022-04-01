Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ocon: "Renault motorunun gelişimi sonrası Alpine'in kimseden çekinmesine gerek yok"
Formula 1 Haberler

Ferrari başkanı: Leclerc ve Sainz, F1'deki en iyi sürücü kadrosu"

Ferrari başkanı John Elkann, Ferrari'nin mükemmel durumda olduğunu ve şu anda griddeki en iyi sürücü kadrosuyla yarıştığını dile getirdi.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ferrari başkanı: Leclerc ve Sainz, F1'deki en iyi sürücü kadrosu"
Haberi dinle

Ferrari, birkaç zorlu sezonun ardından nihayet zirveye geri döndü. İtalyan üretici, 2022 sezonuna duble ile başlarken, Suudi Arabistan'da iki araçla birden podyuma çıkmayı başardı. Bu da takım için sezonun mükemmel başladığı anlamına geliyor.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, ilk iki yarışta neredeyse hiç hata yapmayarak alınabilecek 88 puanın 78'ini Ferrari'ye getirdiler.

Bu, Ferrari'nin geçen sezonki aracın gelişimini erkenden noktalayıp, 2022'ye odaklanma kararının meyvelerini topladıkları anlamına geliyor.

Ferrari'nin bu performansı pilotların ve taraftarların yüzünü güldürdüğü kadar, Ferrari başkanı John Elkann'ı da mutlu etmiş durumda.

Elkann, geçen haftaki yarışın ardından Ferrari hissedarlarına, geçen yılla alakalı bir mektup yazdı ve burada pilotlarından övgüyle bahsetti.

Elkan, “Beş podyum ve takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer aldığımız 2021 Formula 1 sezonu bazı cesaret verici sinyaller verdi."

"Şirket anda 2022 mücadelesine odaklanmış durumda ve Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile griddeki en iyi sürücü kadrosuna sahip."

"Bu sezona da iyi başladılar."

"Ferrari'nin GT sezonu, WEC'te elde ettiği pilotlar ve takımlar şampiyonluğunun yanı sıra Le Mans 24 Saat zaferi sayesinde tarihinin en iyisiydi."

"Ayrıca markamız, Le Mans Hypercar (Lmh) programı ile 2023'te WEC'in ana sınıfına dönüşünü duyurdu." dedi.

Ferrari'nin hissedarlarına yazdığı mektupta Elkann, otomobil üreticisinin 2021'de elde ettiği sonuçlara da değindi.

Mali açıdan mükemmel bir yıl olduğunu belirten Elkann, ”Ferrari 2021'de 4,3 milyar avro gelirle (2020'den %23,4 daha fazla) ve 1,5 milyar euroluk brüt kârla rekor seviyede kapattı."

"Ferrari olağanüstü modeller sunmaya devam ediyor.” diye ekledi.

Ferrari geçen yıl 11 bin 155 otomobil sattı.

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Renault motorunun gelişimi sonrası Alpine'in kimseden çekinmesine gerek yok"
Önceki haber

Ocon: "Renault motorunun gelişimi sonrası Alpine'in kimseden çekinmesine gerek yok"
Yorumları görüntüle
Bjorn Smit Daha fazlası
Bjorn Smit
Binotto: "Ferrari, F1 aracını 2017 veya 2018 yıllarına göre daha iyi geliştirebilir" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Binotto: "Ferrari, F1 aracını 2017 veya 2018 yıllarına göre daha iyi geliştirebilir"

Olgun Verstappen'i öven Horner: "Bahreyn'den sonra geri dönmek harika" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Olgun Verstappen'i öven Horner: "Bahreyn'den sonra geri dönmek harika"

Berger: "Verstappen agresif sürmeden şampiyon olamazdı"
Formula 1

Berger: "Verstappen agresif sürmeden şampiyon olamazdı"

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "FIA gereksiz bir karışıklık yarattı" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Sainz: "FIA gereksiz bir karışıklık yarattı"

Leclerc: "DRS olmasaydı, 2022 yarışları çok sıkıcı geçerdi" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Leclerc: "DRS olmasaydı, 2022 yarışları çok sıkıcı geçerdi"

Binotto: "Böyle harika bir yarışı kaybetmek can acıtıcı" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Binotto: "Böyle harika bir yarışı kaybetmek can acıtıcı"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Marko: "Ferrari de artık 'bir numaraya' sahip olacak" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Marko: "Ferrari de artık 'bir numaraya' sahip olacak"

Binotto: "Melbourne için favori Red Bull çünkü şampiyon onlar" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Binotto: "Melbourne için favori Red Bull çünkü şampiyon onlar"

Ferrari, Red Bull'un yere basma gücü seçimi konusunda analiz yapacak Suudi Arabistan GP
Formula 1

Ferrari, Red Bull'un yere basma gücü seçimi konusunda analiz yapacak

Son Haberler

Ferrari başkanı: Leclerc ve Sainz, F1'deki en iyi sürücü kadrosu"
Formula 1 Formula 1

Ferrari başkanı: Leclerc ve Sainz, F1'deki en iyi sürücü kadrosu"

Ocon: "Renault motorunun gelişimi sonrası Alpine'in kimseden çekinmesine gerek yok"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Renault motorunun gelişimi sonrası Alpine'in kimseden çekinmesine gerek yok"

Suudi Arabistan bakanı, Hamilton'ı endişeler hakkında görüşmeye davet etti
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan bakanı, Hamilton'ı endişeler hakkında görüşmeye davet etti

Verstappen, şampiyonluk savaşında sadece Hamilton'ı yenmeye odaklanmıyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, şampiyonluk savaşında sadece Hamilton'ı yenmeye odaklanmıyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.