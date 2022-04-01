Ferrari başkanı: Leclerc ve Sainz, F1'deki en iyi sürücü kadrosu"

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Ferrari, birkaç zorlu sezonun ardından nihayet zirveye geri döndü. İtalyan üretici, 2022 sezonuna duble ile başlarken, Suudi Arabistan'da iki araçla birden podyuma çıkmayı başardı. Bu da takım için sezonun mükemmel başladığı anlamına geliyor.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, ilk iki yarışta neredeyse hiç hata yapmayarak alınabilecek 88 puanın 78'ini Ferrari'ye getirdiler.

Bu, Ferrari'nin geçen sezonki aracın gelişimini erkenden noktalayıp, 2022'ye odaklanma kararının meyvelerini topladıkları anlamına geliyor.

Ferrari'nin bu performansı pilotların ve taraftarların yüzünü güldürdüğü kadar, Ferrari başkanı John Elkann'ı da mutlu etmiş durumda.

Elkann, geçen haftaki yarışın ardından Ferrari hissedarlarına, geçen yılla alakalı bir mektup yazdı ve burada pilotlarından övgüyle bahsetti.

Elkan, “Beş podyum ve takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer aldığımız 2021 Formula 1 sezonu bazı cesaret verici sinyaller verdi."

"Şirket anda 2022 mücadelesine odaklanmış durumda ve Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile griddeki en iyi sürücü kadrosuna sahip."

"Bu sezona da iyi başladılar."

"Ferrari'nin GT sezonu, WEC'te elde ettiği pilotlar ve takımlar şampiyonluğunun yanı sıra Le Mans 24 Saat zaferi sayesinde tarihinin en iyisiydi."

"Ayrıca markamız, Le Mans Hypercar (Lmh) programı ile 2023'te WEC'in ana sınıfına dönüşünü duyurdu." dedi.

Ferrari'nin hissedarlarına yazdığı mektupta Elkann, otomobil üreticisinin 2021'de elde ettiği sonuçlara da değindi.

Mali açıdan mükemmel bir yıl olduğunu belirten Elkann, ”Ferrari 2021'de 4,3 milyar avro gelirle (2020'den %23,4 daha fazla) ve 1,5 milyar euroluk brüt kârla rekor seviyede kapattı."

"Ferrari olağanüstü modeller sunmaya devam ediyor.” diye ekledi.

Ferrari geçen yıl 11 bin 155 otomobil sattı.