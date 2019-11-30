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Formula 1 / Son dakika

"Ferrari Başkanı Elkann, Hamilton ile görüştü"

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"Ferrari Başkanı Elkann, Hamilton ile görüştü"
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 13:20

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Ferrari başkanı John Elkann'ın Lewis Hamilton'la bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Ferrari son yıllarda beklediği şampiyonluğu bir türlü kazanamadı ve 2015 yılında takıma katılan Sebastian Vettel, bu süreçte sık sık yaptığı hatalarla gündeme geldi.

Bu yıl pek çok kez Lewis Hamilton'ın 2020 sonrasında Ferrari'ye gidebileceği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz cuma günkü basın toplantısında konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Lewis Hamilton için olumlu açıklamalarda bulunmuştu.

Hamilton'ın boşta olması halinde kendisiyle anlaşmak isteyip istemeyeceği sorulduğunda Binotto, "Lewis şu anda sıra dışı, harika bir pilot. 2021'de onun boşta olduğunu bilmek, bizi mutlu eder ancak dürüst olmak gerekirse bir karar vermek için erken. Şu anda sahip olduğumuz pilotlardan dolayı mutluyuz. Gelecek senenin bir noktasında görüşmelere başlayacağız ve ne yapacağımıza karar vereceğiz." yanıtını vermişti.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, 2019 ve 2020 yılları için Mercedes'le sezon başına 50 milyon dolarlık anlaşma imzalayan Hamilton'ın  Ferrari başkanı John Elkann ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Elkann ve Hamilton, bu yıl iki kez bir araya geldi ve Formula 1 konusunda görüşme gerçekleştirdi.

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Görüşmenin detayları bilinmiyor. Fakat görünüşe bakılırsa Ferrari ve FCA'nın bir numaralı ismi olan Elkann, Hamilton'ın büyük fanlarından birisi. Piero Ferrari'nin de Hamilton'a sıcak baktığı konuşuluyor.

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Editör Kemal Şengül

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