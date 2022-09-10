Ferrari başkanı, gelişmeleri gerektiği konusunda Binotto'yu uyardı

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Ferrari, 2022 kuralları sayesinde yeniden rekabetçi olmayı ve şampiyonluk için mücadeleye dahil olmayı başardı.

Charles Leclerc, ilk üç yarışta iki galibiyet alıp, şampiyonada önemli bir fark yakalamayı başardı ancak sonrasında işler tepetaklak oldu.

Takım ve pilotların yaptığı hatalar, dayanıklılık problemleriyle birleşince, bitime yedi yarış kala iki şampiyonada da ciddi oranda geriye düştüler.

Takım patronu Mattia Binotto ve ekibi, son aylarda takımın yaptığı çeşitli hatalar nedeniyle pek çok eleştiriye maruz kaldı.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Ferrari başkanı Elkann, Binotto'yu açıkça destekledi ancak takımın hatalarını azaltması gerektiğini de kabul etti.

Elkann, "Mattia Binotto'ya büyük güven duyuyoruz ve hem onun hem de mühendislerimizin yaptığı işi takdir ediyoruz, ancak Maranello'da, garajda, pit duvarında ve direksiyon başında yapılan çalışmaların geliştirilmesi gerektiği ortada."

"İlerleme kaydetmeye devam etmeliyiz ve bu durum mekanikerler, mühendisler, sürücüler ve tabii ki takım patronu da dahil olmak üzere tüm yönetim için geçerli."

"Dayanıklılık, sürüş ve strateji söz konusu olduğunda çok fazla hata yapıldığını görüyoruz."

"Binotto ve ekibine güvenmek doğru bir karardı ve bunun karşılığını aldık. Onlar sayesinde rekabetçiyiz ve tekrar kazanıyoruz. Ancak tamamen memnun değilim çünkü her zaman daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Elkann Ferrari'nin 2026'dan önce her iki dünya şampiyonluğunu da kazanabileceğinden emin.

"İlk hedefimiz rekabetçi olmaktı. Eğer değilseniz, hiçbir yere varamazsınız. Dayanıklılık problem değil çünkü bunu geliştirebilirsiniz."

"Bu nedenle 2026'dan önce Ferrari'nin bir kez daha hem Charles Leclerc'in pole pozisyonunda olduğu sürücüler şampiyonasını hem de takımlar şampiyonasını kazanacağına inanıyorum."

"Formula 1'deki muhtemelen en güçlü ikili olan iki harika sürücüye sahip olduğumuz için şanslıyız."