Ferrari Başkanı, F1 takımının gidişatından %100 memnun

Geçen yıl Mattia Binotto'nun yerine takım patronu olarak Vasseur'ü seçen Elkann , Ferrari'nin "%100" doğru yönde ilerlediğini ve umduğu olumlu değişimi "kesinlikle" gördüğünü söylüyor.

Elkann, Vasseur yönetiminde takımın "çok daha sıkı, çok daha yakın" olduğunu ve "inanılmaz yetenekli pek çok insanın Ferrari'ye gelmek istediğini ve bunun çok güçlü bir işaret olduğunu" düşünüyor.

Temmuz 2018'de Ferrari'nin başkanı olarak atanan Elkann nadiren herhangi bir röportaj veriyor ve bunu yaptığında da genellikle Ferrari işinin kurumsal yönüyle ilgili oluyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas Grand Prix'sinde BBC Sport'a konuşan Elkann, "Gerçekten önemli olan ve bizim de böyle düşündüğümüz şey, hesap verebilirliğin rakiplerimizin neyi iyi başardığı konusunda gerçekten en büyük belirleyicilerden biri olduğudur. Ve ayrıca daha büyük organizasyonlara sahip olmalarına rağmen çevik olmaları."

"Daha çevik ve hızlı olma eğilimindeler. Fred de tüm profesyonel hayatı boyunca motor sporlarında çalışmış ve farklı kategorilerde çok başarılı olmuş, aynı zamanda F1'de daha küçük bir takımı [hem Renault hem de Sauber/Alfa Romeo] yönetmiş biri olarak bu özelliklere sahipti."

"Yani bir yandan sorumluluk ve hesap verebilirlik kültürünü getiriyor ama aynı zamanda daha küçük, daha etkili ve daha çevik organizasyonlarda çalışmış biri ve bu kesinlikle güçlü rakiplerimize kıyasla eksikliğini hissettiğimiz bir şeydi." dedi.

Suçlamama Kültürü

Elkann, Mercedes'in "suçlamama kültürü" dediği şeye atıfta bulundu ve Domenicali döneminden bu yana Ferrari'de bu kültürün olmadığını söyledi.

Elkann, "Jean Todt ve ardından Stefano [Domenicali, Todt'un halefi] liderlik ettiğinden beri bu kültüre sahip değiliz. Bizi terk etmişti."

"Sorumluluk, sorumluluğunuzu üstlenmenizdir ve bir şekilde suçlama kültürü bunu saptırır. Yani mesele suçlamak değil, sorumlu olmaktır. Bu da aramızdaki önemli bir kültürel farktı."

"Yani 2020'ye bakarsak, büyük bir hayal kırıklığı olduğunu hatırlıyorum. İşte o zaman bunu çok ciddiye almamız gerektiğini ve neler olup bittiğine bakmanın, bunun farkında olmanın ve çalışmanın önemli olduğunu fark ettim."

"2022'ye kadar rekabetçi olamayacaktık ve herkes bunu büyük ölçüde inkar ediyordu. Sonra bu yıllar boyunca çalışarak 2022'de rekabetçi olmayı başardık."

"Dolayısıyla odaklanma kesinlikle uygulandığı takdirde, bu odağı tam sorumluluk ve hesap verebilirliği zorlayacak şekilde kullanabilen bir kültüre ihtiyaç duyduğunuz bir alandır ve nihayetinde suçlamayan bir kültür bunun ön koşuludur." dedi.