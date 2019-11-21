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Formula 1 / Son dakika

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

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Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
21 Kas 2019 17:22

Ferrari başkanı John Elkann, Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in yaşadığı son olayın tekrarlanmaması gerektiğini düşünüyor.

Bu yıl zaman zaman sorunlar yaşayan Sebastian Vettel ve Charles Leclerc ikilisi, Brezilya Grand Prix'sinde temas yaşamıştı.

Yarışın son bölümünde yeni lastiklerin avantajını kullanarak Sebastian Vettel'in arkasına gelen Leclerc, Alman pilotu ilk virajda geç frenle geçti.

Sonrasında Vettel üçüncü virajın ardından Leclerc'in arkasına geldi ve ikili frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı. Ancak yüksek süratte olduğu için etkisi büyüktü. Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı. Sonuç olarak her iki sürücü de podyum mücadelesi verdikleri yarışta finiş göremedi.

Ferrari Başkanı John Elkann, bu tarz kazaların olmaması gerektiğini dile getirdi.

Elkann, “Son yarıştaki olay beni kızdırdı, ama aynı zamanda bana takımın çıkarlarının önceliklik olduğunu da hatırlattı."

"Sürücüler ne kadar iyi olursa olsun, öncelikle Ferrari'nin lehine hareket etmeliler ve bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini unutmamalılar."

"Bu bir takım sporu ve bizim için tek bir şey önemli; Ferrari'nin kazanması. Bu unutulmamalı ve Mattia Binotto bunu açıkça belirtti."

Elkann, sezonla ilgili ise, "Pole pozisyonu açısından konuşursak harika bir sezon geçirdik, ama onları zafere çeviremedik." değerlendirmesinde bulundu.

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