Ferrari, Barselona'daki reklam çekimini sorunsuz şekilde tamamladı

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Ferrari, geçen hafta hafta yeni F1-75'i ilk kez piste çıkarıp, 15 kilometrelik bir demo sürüşü gerçekleştirmişti. Bugün ise 100 kilometrelik bir test yapmak için Barselona'ya geldiler.

Yarın başlayacak sezon öncesi testi öncesinde aracı son kez denemek isteyen Ferrari, sabah saatleri için kiraladığı pistte, erkenden işe koyuldu.

Carlos Sainz, çekim günü kapsamında yeni Ferrari ile piste çıkan ilk isimdi ve yaklaşık 50 kilometre tamamladıktan sonra direksiyonu Charles Leclerc'e bıraktı.

Leclerc de 100 kilometrelik testi herhangi bir sorun yaşamadan tamamladı. 100 kilometrelik sürüş sayesinde pilotlar, yarınki test öncesinde araçta rahat olup olmadıklarına bakmış oldular.

Güneşli gün, sürücülerin aracı biraz daha fazla zorlamasına izin verdi.

Motorsport.com İtalya, bu sürüşün ardından Ferrari'de yüzlerin güldüğünü söylüyor. Yarınki test öncesinde takım epey pozitif durumda.