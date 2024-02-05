Ferrari yeni motor yazılımı sayesinde hibrit sistemden daha fazla verim alacak
Montmelò'da iki gün süren Pirelli testlerinde sadece 2025 lastiklerini kullanması için hazırlanan SF-23 değil, aynı zamanda Leclerc ve Sainz'in dönüşümlü olarak kullandığı F1-75 de vardı. Amaç 2024 sezonu öncesinde sürücüleri ısındırmaktı, ancak mühendisler aynı zamanda hibrit sistem üzerinde farklı şeyler deneme fırsatı buldular. Eski araçta bile, SF-24 için iyiye işaret olan daha az lastik aşınması gözlemlendi.
Formula 1 şimdiden 2025 Dünya Şampiyonası'na odaklanmaya başlasa da, 2024 sezonu için kartlar henüz gösterilmedi. Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçtiği haberi motor sporları dünyası dışında da büyük yankı uyandırdı ve 2024'ü -özellikle Ferrari için- bir "geçiş senesi" gibi göstermeye başladı.
Leclerc için bu çok önemli bir sene olacak çünkü Carlos Sainz belirsiz bir şekilde kaderine terk edilirken Monakolu pilotun anlaşması "birinci pilot olması yönünde" uzun vadeli olarak uzatıldı. Sainz'a iki yıllık bir anlaşma sözü verilmişti; aslında Bahreyn GP'sinden önce imzalamaya hazırdı fakat sonrasında sessizlik yaşandı. Bu süreçte de Hamilton ile anlaşıldı.
Leclerc, Hamilton'ın gelmesini beklerken Ferrari'deki rolünü sağlamlaştırmak için 2024'ten faydalanmak zorunda görünüyor. Diğer tarafta Sainz, rekabetçi bir aracı hak ettiğini ve Ferrari'de kalmaya değer biri olduğunu göstermek isteyecek.
İkili kendilerini Pirelli tarafından gerçekleştirilen testler için geçen hafta Barselona'da buldu. Yağmur lastiklerinin geliştirilmesine adanması gereken iki gün, İber yarımadasını vuran kuraklık nedeniyle kuru zemin testlere dönüştü. Çünkü Katalan yetkililer haklı olarak Montmelò pistinin tankerlerle ıslatılmasını yasakladılar.
Milanolu üretici için bir SF-23 hazırlandı ancak pistte lastik test için kullanılmayan 2022 F1-75 de görüldü: İtalyan ekip, bu araçla sürücülerini yeni sezon öncesi "ısındırmak" istedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Photo by: Carl Bingham / Aston Martin
F1-75 demo lastiklerle ve yarıştığı dönemki ayarlarıyla kullanıldı. Aslında, Ferrari mühendisleri bu fırsatı hibrit sistem üzerinde çalışmak için kullandılar. Ferrari, geçen yıl Red Bull'dan David George'un gelişiyle MGU-K tarafından sağlanan enerjinin daha iyi kullanılması yönünde büyük bir adım atmıştı. Virajlardan çıkarken tork daha iyi dağılıyordu ve düzlüklerdeki güç kullanımı daha dengeli/fazlaydı.
Bunun etkisi de daha az lastik aşınması oldu ve performans yarışta daha dengeliydi. Yazılım daha da geliştirildi ve etkileri sürücüler tarafından en yeni nesil olmayan bir güç ünitesinde bile hissedildi. Öğrenme süreci kesinlikle bitmedi ancak SF-24'ün bu açıdan daha iyi olması bekleniyor.
Ferrari'nin dünya şampiyonluğu mücadelesinde Red Bull ve Max Verstappen'i yenmek gibi bir hedefi yok ama her fırsatta yenmek için RB20'ye çok daha yakın olmak gibi bir hedefi var. Enrico Cardile önderliğindeki ekibin hedeflerinden biri de yeni kırmızı aracı SF-23'ten daha sürülebilir hale getirmekti.
Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını, SF-24'ün 200 km'lik bir test için Fiorano'da piste çıkarılacağı çekim gününde göreceğiz.
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