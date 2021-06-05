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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Ferrari, Bakü’deki antrenman seansı performansına “aldanmayacak”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Ferrari, Azerbaycan Grand Prix’sinde cuma günkü antrenman seanslarında gösterdiği etkileyici performanslara aldanmayacak ve hedefleri, Bakü’de orta grup takımlara liderlik etmek olarak kalacak.

Ferrari, Bakü’deki antrenman seansı performansına “aldanmayacak”

İki hafta önce Monako’da sürpriz bir şekilde pole pozisyonunu kazanan Ferrari, Bakü cadde pistindeki yüksek hızlı bölümler nedeniyle hafta sonuna düşük beklentilerle gelmişlerdi.

Fakat, bunun aksine Carlos Sainz ve Charles Leclerc cuma günkü antrenman seanslarını 3 ve 4. sırada tamamladı. 

İki pilot da oldukça hızlı bir tempo yakalamayı başardı ve bunun ardından Bakü’de pole ya da galibiyet için mücadele edebileceklerini düşündüklerini söylediler. Ayrıca iki Mercedes pilotu da ikinci antrenman seansında ilk 10’da yer almasa da Ferrari, cumartesi günü sıralama turlarında Alman takımın kendini toparlayacağını düşünüyor.

Fakat, Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, cuma günkü performansın takımın hafta sonunun geri kalanı için hedeflerini değiştirmediğini vurguladı ve hem Mercedes hem de McLaren'ın düzelmesini beklediklerini söyledi.

 

Mekies, “Tabii ki Red Bull çok güçlü olacak. Bu hafta sonu hedefimiz onları geçmek değil.”

“Mercedes’in de yarın toparlanacağından eminiz. O yüzden bu sonuçlara aldanmayacağız.”

“Şu anda orta grubun en iyisi olacağız gibi gözüküyor. Yine de iyi pozisyonlar için savaşacak birçok pilot olacak. İki McLaren’ın da burada çok güçlü olmasını bekliyoruz ve [cuma günkü performanslarına rağmen] yine de güçlü olduklarını düşünüyoruz.”

“İyi pozisyonları hedefleyen çok fazla araç var. Ancak biz de o pozisyonlar için mücadele edeceğiz. 4. ya da 5. sıra muhtemelen bizim alabileceğimiz en iyi pozisyonlar olur.” dedi.

Ferrari, Monako’daki düşük hızlı bölümler sayesinde sağlam bir performans sergilemişti ve şimdi Bakü’deki dar virajlarda SF21 yüksek bir potansiyel göstermeye devam ediyor. 

Mekies, topladıkları verilerin “düşük hızlı virajlarda iyi bir performansa” sahip olduklarını gösterdiğini söylerken, orta ve yüksek hızlı virajlarda gelişmeye odakladıklarını vurguladı.

Mekies “Bu [düşük hızlı virajlar], bizim güçlü olduğumuz bir nokta.” 

“Bu nedenle orta ve yüksek hızdaki virajlarda ilerleme kaydetmek için çalışıyoruz. Şanslıyız ki bu tür virajlar Bakü’de çok fazla değil. Ayrıca, cuma günü kötü olmamamızın sebebi de bu.”

“Burada çok uzun düzlükler var ve biz biliyoruz ki güç ünitesi istediğimiz kadar iyi değil.”

“Şu anki güçlü noktamız düşük hızlı virajlar. Bunu, diğer pistlerde kanıtladık.”

“Yarış içinse önemli olan şey lastikleri çalıştırabilmek ve şu anda zaten buna odaklanıyoruz.” diye ekledi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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