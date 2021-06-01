Ferrari, Bakü'de bir karşı atak yapmayı planlıyor

Kötü bir 2020 sezonu geçiren İtalyan takım, geçtiğimiz sezona kıyasla harika bir başlangıç yaptı ve McLaren'la Takımlar Şampiyonası'nda üçüncülük için savaşıyorlar.

Sezonun takım için en parlak anı, Charles Leclerc'in Monako'da pole pozisyonunu alması ve Carlos Sainz'ın yarışı 2. sırada tamamlayarak, yılın ilk podyumunu alması oldu.

Monte Carlo'daki tüm hafta sonu boyunca en yüksek performanslı takımlardan biri olan Ferrari, öndeki ikili Mercedes ve Red Bull'a çok yakındı.

Sainz sonrasında, takımın bu başarısının tek defaya mahsus olduğunu söylemişti.

İspanyol pilot, ''Bence, pistin özelliklerini de hesaba katmalıyız.''

''Oraya gitmeden önce dahi, düşük devir aralığında çok iyi çalışan bir aracımız vardı. Gerekli yere basma gücünü üretmeyi başardık. Aynı zamanda, oradaki kısa düzlüklerde de çok rekabetçiydik. Yani, tüm bunların birleşimi oldu.''

''Mercedes ve Red Bull'un hâlâ bize karşı avantajlı olduğunu düşünüyorum. Pole pozisyonu ve galibiyetler için onlara karşı savaşmak zor olacak.''

''Bir sonraki şansınız ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz.''

Mekies, Sainz'a katıldığını ve ilerleyen yarışlarda bu kadar güçlü kalmayı beklemediklerini söyledi. Bu yüzden de, Bakü'de karşı atak yaklaşımı uygulayacaklarını söyledi.

Motorsport.com'un İtalya versiyonuna konuşan Mekies, ''Bu, bizim için sezonun zor kısmının başlangıcı.''

''Eğer SF21 İspanya'da açık ara üçüncü en güçlü araçsa ve Monako'da da kazanma potansiyeli gösterdiyse, Bakü'den itibaren birkaç yarışta durum farklı olacak.''

''Bu hafta sonu, pistin özelliklerine çok iyi adapte olmasını ve ardından dünya şampiyonası için savaşan iki takımın arkasındaki orta grubun önüne geçmesini beklediğimiz, çok güçlü bir McLaren var.''

''Aynı zamanda Alpine, AlphaTauri ve Aston Martin'in de çok rekabetçi olmasını bekliyoruz.''

''Asıl hedefimiz, kendi tarafımızdaki tüm var olan potansiyelimizi kullanabilmek ve her fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilmek. Futbol metaforu kullanmam gerekirse, iyi bir savunma yapmaya ve karşılık vermeye çalışacağız." dedi.